Primo storico incontro dei sindacati militari con il ministro della Difesa. Ieri il titolare del dicastero, Guido Crosetto, ha avuto la prima riunione con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm). Un incontro che sancisce la definitiva apertura ai sindacati militari e Guido Crosetto si è detto orgoglioso per essere stato il primo ministro a riunirsi con i sindacati militari.

Il ministro ha sottolineato che si è avviato un percorso per portare le associazioni alla contrattazione per il prossimo rinnovo contrattuale. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle 27 associazioni hanno esposto le loro istanze. Tra loro il presidente di Unarma, Michele Pasqualicchio, che è in servizio al comando provinciale di Macerata.

«Questa associazione sindacale – ha detto Pasqualicchio -, ritiene di non voler far confusione “gettando là” una moltitudine di argomenti ciascuno dei quali sicuramente importantissimi, preferisce pertanto concentrare le proprie proposte, in una sola, decisamente tra le più sofferte oggi, non solo dal personale dell’Arma ma anche da tutte le restanti categorie alle dipendenze sia del ministero della Difesa sia di altri ministeri dove prestano il proprio servizio altri lavoratori delle forze dell’ordine e del soccorso pubblico. Si tratta della previdenza complementare e di come, a distanza di oltre 5 lustri da quando sarebbero dovute essere avviate le procedure per il suo avvio, nulla questo dicastero ha messo in atto per risolvere l’annosa problematica che si ripercuote negativamente sul trattamento economico previdenziale di quanti stanno già andando in pensione con il sistema contributivo. Le chiediamo pertanto di voler assumere le competenti iniziative per far sì che sia avviato il procedimento amministrativo volto all’apertura del tavolo negoziale per l’introduzione della previdenza complementare “classica” secondo le norme previste». Pasqualicchio ha concluso il suo discorso richiamando le parole del segretario generale regionale Unarma Campania, Emilio Taiani: «Siamo stanchi di essere figli di tutte le opposizioni ed orfani di ogni maggioranza».