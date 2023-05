La Festa dell’Europa come occasione per le imprese del territorio. In questa ottica Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo supporta la Festa dell’Europa di Macerata, evento particolarmente sentito dai cittadini e dai turisti con iniziative che aumentano la consapevolezza dell’importanza dell’Unione Europea e la conoscenza delle culture e dei popoli che la compongono. Oltre ai tradizionali Aperitivi Europei, la Festa prevede vari momenti di intrattenimento, tra scienza e matematica, arte e spettacoli live.

«Abbiamo sposato anche quest’anno la manifestazione – le parole di Lucia Biagioli, referente interprovinciale della categoria Ristorazione e Turismo – e ringraziamo l’amministrazione per la condivisione, perché la Festa dell’Europa è un’occasione importante per le imprese del territorio. L’evento accende ulteriori riflettori sulla città, aumentandone la visibilità, e rappresenta per i locali aderenti un modo per uscire fuori dalla quotidianità lavorativa, trovando un pubblico molto più ampio con una manifestazione sempre originale. La nostra associazione ha la mission precisa di appoggiare ogni occasione capace di aiutare gli imprenditori a lavorare con maggiore serenità: le aziende del comparto hanno vissuto tempi estremamente duri e la crisi non è stata ancora del tutto superata. Quindi ben vengano eventi di rilievo come la Festa dell’Europa».

Confartigianato, non è solo sponsor della manifestazione, ma metterà l’accento anche sui produttori enogastronomici del territorio in due distinti incontri in cartellone. Così, mercoledì 10 maggio alle 18 con gli studenti Erasmus per le conversazioni in lingua agli Antichi Forni e venerdì 12 maggio durante L’Europa per i giovani e le città con Anci Giovani Amministratori, a Palazzo Conventati dalle 18, Confartigianato proporrà delle degustazioni di prodotti tipici: un modo per sensibilizzare le nuove generazioni ad un consumo consapevole delle eccellenze territoriali.