Quali le criticità per pedoni, automobilisti e ciclisti, quali i parcheggi a pagamento più utilizzati, quali mezzi di trasporto vorresti per la mobilità cittadina, e poi uno spazio per proposte ed idee. Queste alcune delle domande contenute nel questionario che l’assessore alla mobilità Roberta Belletti ha messo online per chiedere il contributo dei cittadini alla costruzione della mobilità di domani. Un questionario per contribuire a migliorare gli spostamenti a Civitanova.

«La nostra deve diventare una città sempre più sostenibile e per farlo vogliamo migliorare anche il nostro modo di muoverci in città – ha spiegato la Belletti – . In questo senso abbiamo obiettivi chiari: oltre al ponte ciclopedonale sul fiume Chienti i cui lavori sono già iniziati e al grande progetto della ciclovia Adriatica, vogliamo favorire sempre di più l’uso della bicicletta e realizzare nuovi percorsi ciclabili, anche attraverso il Biciplan, che aiuteranno a ridurre il nostro impatto sull’ambiente, migliorare la qualità dell’aria e aumentare il livello di benessere». Le domande, che resteranno anonime, sono rivolte a tutti, semplici cittadini di qualsiasi età, studenti, lavoratori, turisti e tutti coloro che vivono e si muovono in città. «Attraverso questo questionario – continua l’assessore Belletti – con il quale avviamo un percorso partecipativo per migliorare Civitanova dei prossimi anni, intendiamo conoscere opinioni, esigenze e desideri dei cittadini attraverso la condivisione di informazioni sulle abitudini, i motivi e la frequenza di spostamento, il tipo di mezzo utilizzato, la propensione all’utilizzo di mezzi diversi dall’automobile. E’ una scelta di buona politica, una possibilità per avere “la città che vogliamo”. Per questo ritengo decisivo e quanto mai fondamentale il confronto, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti, in modo che le strategie e le azioni che saranno individuate siano quanto più aderenti ai reali bisogni della città. Invito tutti i cittadini a partecipare perché la loro opinione è importante. Fare politica significa individuare esigenze e criticità e proporre soluzioni». Per partecipare al questionario, che sarà disponibile per la compilazione fino al 31 maggio, è possibile collegarsi sul sito del Comune nella sezione “Avvisi e segnalazioni” oppure al seguente link https://forms.gle/ob17JE9QSFTsosZP8