Al via la selezione per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2022/2023. Possono presentare domanda i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Macerata, che appartengano a famiglie il cui Isee 2022 sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro.

La graduatoria formata dalle domande ricevute verrà poi inviata in Regione Marche per la formazione di una graduatoria Regionale Unica che individuerà gli effettivi beneficiari in base alle risorse ministeriali. Le domande dovranno pervenire al Comune di Macerata a partire dal 10 maggio e fino alle ore 18del 09 giugno 2023. Il modulo di domanda (scaricabile al seguente link: https://www.comune.macerata.it/borse-di-studio-a-s-2022-2023-via-alle-domande/) può essere consegnato, compilato e firmato: via mail a [email protected] o a mano presso l’Ufficio Scuola in piazza Vittorio Veneto 2 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Limitatamente alla durata del suddetto bando, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 17).