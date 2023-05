BRANI - Il 29enne musicista di Castelraimondo racconta il suo lavoro: «E' musica “fatta a mano” e con il cuore, cercando di mantenere sempre un menù variegato, alla portata di tutti i “palati” ma che rimanga comunque genuino»

E’ ormai completa l’uscita dell’album Ostereal, che porta la firma di Endrio Santoni, 29enne di Castelraimondo, che ha coinvolto nella realizzazione del disco due amici di sempre Michele Nebbia, in arte Fogghillo e Lorenzo Bollettini, in arte Bulletts.

Musicista da dieci anni, così Santoni, in arte Ziggy the Kid, spiega il suo approccio alle note: «Il concetto con il quale faccio musica è lo stesso delle trattorie nostrane, principalmente proponiamo musica “fatta a mano” e con il cuore, cercando di mantenere sempre un menù variegato , alla portata di tutti i “palati” ma che rimanga comunque genuino.

E’ come stare a cena tra amici, davanti a un calice di vino rosso, si parla di argomenti importanti e leggeri. Mi sento di fare ciò che viene dal cuore e dalla pancia, senza confezionare un prodotto sterile e dettato dalle esigenze del mercato». L’album segna l’esordio dell’artista marchigiano ed è interamente autoprodotto, contiene 13 brani. Il primo estratto è stato il brano “Siria“, che prende spunto dalla disastrosa condizione di questa nazione, per una riflessione sull’esistenza.

«Il brano è una lucida e disillusa prospettiva della vita di tutti i giorni, dove l’artista aprendosi con l’ascoltatore, arriva a parlare direttamente alla sua voce pensiero – spiega l’artista –

La base chill/house prodotta da The Eve (Davide Rossetti) scorre fluida come le giornate che si susseguono, placide, una dopo l’altra ma le metriche raccontano le incongruenze ed i turbamenti in cui incappiamo e che ci rendono irrequieti quando in realtà non stiamo vivendo delle vere problematiche.

Ansia, autosabotaggio, la consapevolezza di essere fuori luogo e la paura che a volte per quanto tu tenda la mano cercando aiuto, può non esserci nessuno dall’altra parte per afferrarla. Da qui il titolo del brano: “Siria”, che è sia uno stato che uno stato d’animo. Il ritmo del brano, distribuito da Mitraglia Rec. e Altafonte, aumenta sul finale, con cori, ottoni e la cassa che scandisce il ritmo, come un cuore che non smette di battere e cerca a tutti i costi di ritrovare la speranza». Disco Prefe è il secondo estratto da Ostereal, spiega il cantante: «Una sonorità che ricorda un saloon del Far West, scandita dalle graffianti chitarre di The Eve, accompagna la traccia che vuole essere lo stendardo dell’album, incarnandone il concetto di convivialità e l’esigenza dell’artista di esprimersi libero da vincoli preconfezionati. Il brano è distribuito da Mitraglia Rec. in collaborazione con Altafonte».