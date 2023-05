CIVITANOVA - Controlli della polizia in città: 346 persone identificate e accertamenti su 211 veicoli. Un 40enne nei guai per ricettazione: era in giro con un motociclo oggetto di furto nel Fermano. Un giovane trovato con un coltello nascosto sotto la cintura

In giro con un motociclo rubato, denunciato per ricettazione un 40enne di origini pugliesi. L’uomo è stato fermato dalla polizia a Civitanova. E’ successo venerdì (la notizia si è appresa oggi). Quel giorno, così come ieri e venerdì, la polizia ha svolto una serie di servizi di controllo a Civitanova con 346 persone identificate e accertamenti su 211 veicoli.

L’attività di prevenzione svolta dalla polizia si è svolta nel centro di Civitanova e nelle zone circostanti con posti di controllo nelle vie di accesso e uscita dalla città. Particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, alle aree verdi, alla stazione ferroviaria e alle aree ritenute più a rischio. In azione sia le volanti del commissariato che unità del Reparto prevenzione crimine e unità cinofile.

Venerdì i poliziotti hanno intercettato un motociclo segnalato poco prima come oggetto di furto nel Fermano compiuto da parte di un uomo di cui era stata diffusa la descrizione fisica. Alla vista degli agenti che gli hanno intimato l’alt, il conducente del motociclo ha tentato la fuga: ha prima imboccato una via chiusa, poi ha gettato a terra la due ruote.

I poliziotti però l’hanno fermato e identificato. L’uomo, residente in città, era già noto alle forze dell’ordine. Nel corso del controllo è stato trovato in possesso di un piccolo frammento di hashish (per questo è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di droga). Inoltre è venuto fuori che aveva la patente revocata dal 2019. È stato denunciato per ricettazione e guida con patente revocata. A

Altro breve inseguimento, sempre venerdì, quando gli agenti hanno notato un motociclo il cui conducente, alla vista della volante, ha aumentato notevolmente la velocità. Durante la fuga l’uomo ha gettato quattro involucri, poi recuperati dalla polizia, che contenevano hashish. I poliziotti lo hanno fermato e identificato: si tratta di un 30enne, residente in città. Quando è stato perquisito gli è stato trovato un involucro contenente hashish dello stesso tipo di quello lanciato poco prima a terra. Il 30enne è stato denunciato per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale non essendosi fermato all’alt, e per le infrazioni al codice della strada tra cui non essersi fermato all’alt e perché era alla guida di un motociclo con una patente non idonea (il mezzo aveva una cilindrata troppo potente). I controlli hanno portato anche ad una terza denuncia. Si tratta di un giovane poco più che ventenne che è stato fermato in auto insieme ad un altro giovane. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di un contenitore in plastica all’interno del quale c’erano frammenti di hashish e aveva un coltello a serramanico nascosto sotto la cintura dei pantaloni: dovrà rispondere di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.