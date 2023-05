IL FOCUS del terzo incontro dedicato alla transizione energetica, il Comune ha accettato la proposta di adesione a progettualità. Prossimo appuntamento il 20 maggio

Terzo focus sulla transizione ecologica dedicato alle energie rinnovabili e comunità energetiche. Si è svolto sabato l’appuntamento che fa parte del festival per lo sviluppo sostenibile organizzato dall’Asivs, l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile.

Si tratta della più grande iniziativa italiana per mobilitare le persone sui temi della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030. Andrea Galliani dell’Arera ha ricordato che transizione energetica vuol dire più efficienza energetica, che non è una rinuncia, ma al contrario la possibilità di fare più cose consumando meno energia.

E vuol dire anche produrre energia da fonti rinnovabili, prodotta sul nostro territorio, con due grandi vantaggi: da una parte si riduce l’inquinamento da fonti fossili e, dall’altra, ci si libera dalla dipendenza dall’estero.

Gianni Santori, del gruppo di acquisto solidale Gaia Civitanova ha raccontato come il gruppo ha visto nelle comunità energetiche un modo per lavorare anche dal lato della produzione, con le energie rinnovabili, e ha proposto di realizzare una Comunità energetica al comune di Civitanova, che intende aderire.

Tra gli altri relatori Andrea Silvetti, Amministratore di 4 Energy Srl, Carlo D’Angelo, presidente della Cna che ha proposto un patto con lo Stato e le istituzioni per riqualificare il patrimonio edilizio e raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero e di incentivare piccoli impianti per l’autoproduzione di energia sfruttando i capannoni delle piccole e medie imprese.

L’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti ha ricordato che il Comune ha attivato una serie di progetti per l’efficientamento energetico dei propri edifici, anche grazie a fondi del Pnrr. Nello specifico, si tratta di riqualificazione energetica di alcuni edifici comunali e scolastici, e della realizzazione di edifici con tecnologie nZEB, ossia edifici a consumo energetico prossimo allo zero. Il prossimo appuntamento sabato 20 maggio con il focus sull’economia circolare.