CIVITANOVA - Nella notte un ragazzo ha aggredito il nuovo compagno della sua ex poco prima dell'inizio del lungomare nord. Nessuno ha presentato denuncia

Aggredisce il rivale in amore e lo prende a pugni. E’ successo stanotte a Civitanova, nella zone di Cristo Re, grossomodo nell’area di fronte a Fior di grano, prima del lungomare nord. L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte.

Sul posto sono arrivati la Croce rossa di Potenza Picena, la Croce verde e i carabinieri. Secondo quanto è stato poi ricostruito a scatenare il tutto sarebbe stata una rivalità in amore. Un gruppetto di giovani, sulla ventina, ha incontrato un altro gruppetto di coetanei. Un ragazzo del primo gruppo quando ha visto la sua ex insieme al suo nuovo compagno, è andato da quest’ultimo e l’ha colpito con un pugno in faccia.

A quel punto si è scatenato un parapiglia, finché il primo gruppetto non è scappato. Quando sono arrivati i soccorritori si sono occupati del giovane che era stato aggredito e della sua compagna, in preda al panico. I carabinieri hanno raccolto invece la testimonianze. Nessuno alla fine è voluto farsi accompagnare in ospedale e non è stata presentata alcuna denuncia per l’aggressione.

(redazione CM)