SAN GINESIO - Il funerale martedì alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Passo San Ginesio. Lascia una moglie e due figlii, un maschio e una femmina. Era caduto da una scala mentre stava montando un pergolato. Il suo cuore ha smesso di battere dopo una settimana di ricovero

Morto dopo l’incidente sul lavoro, martedì l’addio a Fabrizio Seri, 54 anni. Il funerale si terranno alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Ginesio. Seri lascia la moglie Lorella e i figli Vanessa e Cristian.

Il 21 aprile scorso, mentre stava lavorando in una casa a a Sant’Angelo in Pontano per montare un pergolato, era caduto da un’altezza di circa due metri, riportando un grave trauma cranico. Inizialmente Seri era stato portato all’ospedale di Macerata. Ma a causa delle sue condizioni, gravissime, era poi stato trasferito all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. Dopo una settimana esatta trascorsa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale, il 28 aprile il suo cuore ha smesso di battere.