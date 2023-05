CIVITANOVA - L'intervento della "Casa del pescatore" e dell'associazione "Piccola pesca e pesca costiera" dopo l'intervista al pusher sullo spaccio di droga in città. La risposta dell'avvocato Giuseppe Bommarito

«I pescatori civitanovesi si sono sempre contraddistinti nei fatti per essere una categoria di persone e di imprenditori onesti, laboriosi e solidali. Non si fanno comandare da nessuno e non certo dai mafiosi». Così la società cooperativa “Casa del pescatore” e l’associazione “Piccola pesca e pesca costiera”, replicano all’articolo dell’avvocato Giuseppe Bommarito sulle dinamiche dello spaccio a Civitanova, in base a quanto riferito da un ex spacciatore in una intervista.

«In tale articolo – scrivono le associazioni – già dal titolo si avvicina la categoria dei pescatori locali allo spaccio di stupefacenti per poi affermare “i calabresi… hanno anche le mani… certamente sulla pesca, settore dove comandano molto” per poi proseguire con l’accusa alle forze dell’ordine che “non fermano mai nessun peschereccio per controllare cosa c’è nella stiva”. Tali affermazioni sono di una gravità inaudita e diffamano un’intera categoria – dicono i pescatori -. E’ inaudito come si possa dare spazio a dichiarazioni di un “fantomatico” spacciatore, che, per stessa ammissione dell’intervistatore, “è uscito dal giro … si è pure spostato altrove”. Come si può avallare, pubblicandolo, l’uso dell’avverbio “certamente” per affermare come il settore della pesca sia in mano a clan malavitosi. Possiamo affermare, noi sì, “certamente”, che alcun clan ha le mani sulla pescatori ed armatori civitanovesi non si fanno comandare da nessuno e non certo da mafiosi; i pescatori civitanovesi sono da più di cento anni organizzati in cooperative proprio per quanto credono nei principi cooperativisti della solidarietà e dall’aiutarsi l’uno con l’altro e mai avrebbero ceduto ad alcuna pressione illecita».

I pescatori intervengono anche sui controlli da parte delle forze dell’ordine: «Il settore della pesca è tra i più controllati della varie forze dell’ordine e quasi quotidianamente gli uomini imbarcati sulle motovedette degli organi di controllo salgono a bordo delle imbarcazioni sia in mare aperto che in banchina controllando, tra l’altro, proprio le stive».

***

Questa la risposta dell’avvocato Giuseppe Bommarito: «La presa di posizione dei rappresentanti dei pescatori mi sembra del tutto eccessiva, in quanto nell’intervista non viene affatto criminalizzato tutto il settore pesca civitanovese, dove certamente operano, con impegno e serietà professionale, imprenditori laboriosi ed onesti, esenti da connessioni con la malavita organizzata. Si è fatto riferimento solo ad alcuni pescherecci che si prestano a trasportare a terra pacchi di droga ricevuta a diversa distanza dalla costa e messa in stiva, senza che essi siano controllati nottetempo dalle macchine delle forze dell’ordine che stazionano sul molo per effettuare un controllo che evidentemente è del tutto fittizio, visto che nessuna perquisizione viene mai fatta per controllare quanto arriva a terra (e in alcune occasioni ho assistito di persona a molti rientri notturni non controllati). Del resto, la consegna in mare di notevoli quantitativi di droga a imprenditori compiacenti del settore pesca, da trasportare a terra, non è cosa nuova, ma si tratta di un fenomeno che è stato già riscontrato dalle forze di polizia innumerevoli volte lungo le coste dell’Adriatico. Per quanto riguarda il controllo più generale sul settore pesca, invito tutti ad andare su internet e qui leggere di una recentissima inchiesta della Dda di Catanzaro, risalente al febbraio 2023 e riguardante la cosca di ‘ndrangheta Farao-Marincola (la cui presenza è stata già riscontrata negli anni passati a Civitanova), che ha accertato come, nei porti di Cirò Marina e di Cariati, in provincia di Crotone, il clan in questione avesse egemonizzato l’intera filiera della pesca, stabilendo a chi consegnare il prodotto, imponendo i prezzi del pesce da vendere alle pescherie, quali pescherie privilegiare, scegliendo quali tipologie di pesce pescare, quali magazzini di stoccaggio utilizzare, dove acquistare le attrezzature per il lavoro».