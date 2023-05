ALLARME - Malviventi in azione la scorsa notte in via Gasparri e in via Spadoni. Il giorno precedente hanno colpito due volte nella stessa zona. Indaga la polizia

Ladri in azione a Macerata, almeno quattro i furti, tra quelli compiuti e quelli tentati, nell’arco di 48 ore. La notte scorsa i ladri hanno agito due volte in un raggio di un centinaio di metri tra via Gasparri e via Spadoni, due traverse di via Spalato.

Prima avrebbero agito in via Spadoni dove si sono arrampicati lungo una grondaia, questa l’ipotesi della polizia che indaga sui furti, per poi introdursi all’interno di un appartamento al primo piano.

L’altro furto in una palazzina di via Gasparri dove sono entrati al piano terra rialzato. I ladri in entrambi i casi si sono diretti nelle camere da letto in cerca di oggetti preziosi e denaro. In via Gasparri non avrebbero trovato nulla da rubare. Il giorno precedente c’erano stati altri due furti, sempre nella stessa zona dei colpi messi a segno ieri.

I malviventi, questa una ipotesi, prenderebbero di mira le case quando vedono che all’ora di cena è tutto spento e le serrande sono abbassate. Un segnale, per i malviventi, che probabilmente i proprietari sono fuori a cena e quindi c’è campo libero per entrare. Uno dei modi per evitare la sgradita visita dei ladri è lasciare le luci accese la notte anche quando non si è in casa.

(Redazione Cm)