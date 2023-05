CIVITANOVA - Il 20 maggio l’evento Sea Clean up organizzato dal network Erasmus Macerata e 2hands. Prevista la pulizia del litorale del lungomare sud

Iniziativa ambientale ad opera del network Erasmus Student di Macerata in collaborazione con 2hands. Il 20 maggio, in occasione dei Social impact days si svolgerà l’evento Sea Clean, un’iniziativa di Esn International per mettere in risalto l’impatto che gli studenti internazionali possono avere nella società, per promuovere un programma Erasmus sempre più accessibile e inclusivo, oltre ad incentivare una cittadinanza più attiva.

Beneficiaria sarà la comunità civitanovese: i ragazzi e le ragazze delle associazioni si ritroveranno alle 10 sul lungomare di Civitanova e l’attività si svolgerà durante l’intera giornata di sabato 20 maggio, negli stabilimenti balneari in concessione. Nella mattina è prevista una colazione con tutti i partecipanti all’iniziativa a cui poi seguirà la pulizia dell’area di spiaggia individuata come luogo del clean up, in seguito dopo una pausa per il pranzo, è prevista una partita di pallavolo a cui potranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa. L’evento rientra nel progetto “Operation: Adriatic Heroes” di 2hands Macerata ovvero una campagna d’azione nazionale che ha l’obiettivo di rimuovere il maggior numero possibile di rifiuti dal mare, anche con l’aiuto di tecnologie marine per rendere l’Adriatico un mare più pulito. L’evento sarà realizzato in collaborazione con 2hands Macerata, Legambiente Marche, NonCiPiove, l’associazione di giovani volontari civitanovesi, Abc associazione balneari civitanovesi.