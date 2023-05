FESTIVAL - Tra i protagonisti dell'ultima giornata anche Erri De Luca con Loredana Lipperini. Il programma di domani

Due appuntamenti d’eccezione per l’ultima giornata del festival Macerata Racconta di domenica 7 maggio.

Alle 17:30, al Cinema Italia, in anteprima nazionale, spazio all’unica tappa nelle Marche del tour ufficiale del principale premio letterario d’Italia, il Premio Strega, promosso da Fondazione Bellonci e Strega Alberti in collaborazione con Bper Banca che porterà a Macerata Silvia Ballestra, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio, Davide Orecchio per Ada D’Adamo (recentemente scomparsa), Gian Marco Griffi, Vincenzo Latronico, Romana Petri, Rosella Postorino, Igiaba Scego, Andrea Tarabbia, Maddalena Vaglio Tanet e Carmen Verde.

Alle 21:15, al Cinema Italia, spazio a Erri De Luca, introdotto da Loredana Lipperini, con “Diavoli custodi e altri mostri”. «I mostri sono i diavoli custodi dell’infanzia, nessun angelo può tenerli a bada» . Un percorso tutt’altro che logico e prevedibile che ci fa avvertire il fiato dei mostri dietro le nostre spalle e al contempo ci consegna le chiavi del serraglio dentro cui tenerli a bada.

Alle 12 nella Galleria degli Antichi Forni, Rosella Postorino, autrice del bestseller internazionale vincitore del Premio Campiello 2018 “Le assaggiatrici”, parlerà del suo nuovo romanzo epico ed intimo, ispirato a una storia vera. “Mi limitavo ad amare te” racconta dell’avvincente avventura di una ragazza e due ragazzi cui il destino ha tolto tutto. A introdurla ci sarà Loredana Lipperini.

Alle 16,30, sempre presso gli Antichi Forni, Alessandra Colarizi ed Eleonora Tafuro Ambrosetti, introdotta da Mauro Gentili, affronteranno il tema delle relazioni tra Russia e Cina e di cosa possono significare in termini economici, politici ed energetici per l’Occidente.

Alle 17, la Società Filarmonico Drammatica e Teatro Bislacco, al teatro della Filarmonica, proporranno lo spettacolo di circo-teatro “Totem Tango” per famiglie e bambini con i vincitori del premio Takimiri.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.macerataracconta.it o si possono richiedere inviando una mail a [email protected]. Per restare aggiornati si possono seguire i canali social Facebook e Instagram della manifestazione.