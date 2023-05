MACERATA - Arrestati dai carabinieri due 26enni che si muovevano tra Montegranaro (dove vivevano) e il nostro capoluogo. Documentati due anni di cessioni, per 840 grammi di stupefacente ceduto

di Gianluca Ginella

Oltre 1.400 episodi di spaccio di eroina documentati dai carabinieri per 840 grammi di droga ceduta a numerosi clienti: arrestati due nigeriani che operavano tra Macerata e Montegranaro (da dove partivano per vendere lo stupefacente nel Fermano e Maceratese). Le indagini sono della sezione operativa del Norm dei carabinieri di Macerata.

Origine della misura cautelare spiccata dal gip del tribunale di Fermo ed eseguita il 3 maggio a Montegranaro con gli arresti di E. D., 26 anni, e A. S., 26, è nell’agosto dello scorso anno quando i militari hanno individuato i due nigeriani come sospetti di essere coinvolti in attività di spaccio. I carabinieri del Norm si sono accorti, nel corso di servizi di controllo di luoghi frequentati da spacciatori e clienti della droga, della presenza dei due nigeriani che aveva contatti fugaci con assuntori di stupefacenti. I carabinieri da quel momento hanno osservato le mosse dei due nigeriani. È venuto fuori che usavano sempre mezzi pubblici per muoversi e arrivavano con treni e bus a Macerata, da Montegranaro. Il 19 agosto alle 12 in piazza 25 aprile i due uomini sono stati visti dai carabinieri incontrarsi in rapida successione con diverse persone che fanno uso di droga.

I militari li hanno fermati e hanno trovato loro addosso 3 dosi di eroina (2 grammi in tutto). Inoltre avevano un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Denunciati, le indagini erano proseguite. I carabinieri hanno così accertato che i due ventiseienni avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio a Macerata e Montegranaro e che tra settembre 2020 e settembre 2022 hanno ceduto, in base a quanto documentato dagli inquirenti, 840 grammi di eroina con introiti per oltre 50mila euro e 1.400 episodi di spaccio. I due nigeriani dopo l’arresto sono stati messi ai domiciliari.