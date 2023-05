CIVITANOVA - Successo per l'iniziativa ideata dalla rete sociale Oltre che ha raccontato storie di vita di chi attraverso lo sport ha trovato una dimensione di superamento dei propri limiti e fragilità. In veste di "relatori" Alessandro Gattafoni, realizzatore dell’iniziativa 125 miglia per un respiro, l’atleta e scrittrice Margherita Forconi e l’allenatore di calcio Fabio Micarelli

Teatro Annibal Caro pieno per “Primavera di vita”, l’iniziativa dedicata alle storie di ispirazione per le giovani generazioni, un format ideato dalla rete sociale Oltre in collaborazione con comune di Civitanova e Azienda Teatri. L’evento ha portato sul palco racconti di sport e di esperienze vissute per potenziare le life skills, dall’attività motoria alla musica con l’autore e compositore Bip Gismondi e la cantautrice Serena Abrami, che hanno intermezzato gli interventi degli ospiti: il civitanovese Alessandro Gattafoni, realizzatore dell’iniziativa 125 miglia per un respiro, l’atleta e scrittrice Margherita Forconi e l’allenatore di calcio professionista Fabio Micarelli, collaboratore tecnico di Marco Giampaolo.

Protagonisti con storie particolarmente significative (di sport e di vita, appunto) e portatori di messaggi positivi e di speranza, che hanno rapito il numerosissimo pubblico grazie anche alla struttura dinamica ed empatica del format. Partendo dall’allestimento del palco, con sedie e tavolini apparecchiati che hanno immerso il pubblico dentro uno speciale “Bar dello sport”, dove raccontarsi in intimità, lanciando forti temi.

Ad introdurre l’evento, Andrea Foglia, ideatore di Oltre e curatore del festival Io Desidero, che ha sottolineato come questo «sarà il primo di una serie di incontri a vantaggio della collettività, perché lo sport, come la cultura, è un fattore di protezione sociale, se ben declinato. Lo sport è un elemento di confronto». A condurre la serata con Foglia, la psicologa e psicoterapeuta Giulia Cesetti, che ha riflettuto inizialmente sul concetto di resilienza: «Una parola molto abusata – ha spiegato -, ma che sintetizza la nostra capacità di affrontare situazioni stressanti, cercando di costruire un nuovo significato. Resiliente è chi, attraverso le fragilità, ricompone un nuovo equilibrio». In conclusione, il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi ha portato i propri saluti: «L’amministrazione è vicina all’attività fisica, che rappresenta tanto per i nostri giovani e per le famiglie, con valori che accompagnano per tutta la vita. Questa serata è stata particolarmente speciale, perché abbiamo proposto qualcosa di diverso sul palco, che ci lascia tanti spunti». Quindi la presidente dei Teatri, Maria Luce Centioni, ha parlato della volontà dell’azienda e del cda di «mettere a disposizione i propri contenitori di pregio per dei contenuti di pregio. Primavera di Vita è stata emozionante e commovente in tanti momenti». Anche il sindaco Fabrizio Ciarapica si è complimentato per la serata: «Lo sport – le sue parole – rappresenta una serie di valori quali la condivisione, la socializzazione, l’educazione, la competizione, la prevenzione ma anche una forza di vita che può essere utile per riscattarsi da momenti di fragilità. Spero che la testimonianza degli ospiti sia da monito per tutti coloro che stanno cercando un aiuto, un appiglio, per rendere la propria vita migliore».