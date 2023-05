Paesi di San Vito d’Italia,

c’è anche Pieve Torina

IL SINDACO Alessandro Gentilucci e altri rappresentati dell'amministrazione hanno raggiunto Coreggia di Alberobello per il meeting: «I primi cittadini delle comunità legate al santo stanno lavorando per un progetto che dia il via a un cammino che leghi le diverse realtà»

5 Maggio 2023 - Ore 14:37 - caricamento letture

LinkedIn Whatsapp Stampa PDF Folta la delegazione del comune di Pieve Torina che, in testa il sindaco Alessandro Gentilucci, ha partecipato al XXII meeting dei paesi di San Vito d’Italia tenutosi nei giorni scorsi a Coreggia di Alberobello. «Non potevamo mancare a questo appuntamento per rinsaldare un legame con le comunità, le parrocchie, le associazioni che fanno capo alla figura del martire cristiano. È grazie a questa rete se, nel 2018, insieme al nostro parroco don Candido Pelosi, siamo riusciti a ricostruire la prima chiesa in legno nel nostro comune, dopo appena un anno e mezzo dal sisma che aveva reso inagibili tutti gli edifici di culto – dice il primo cittadino Alessandro Gentilucci -. E proprio i sindaci delle comunità legate a San Vito stanno lavorando per un progetto che dia il via a un cammino che leghi queste diverse realtà. Pieve Torina può offrire ai visitatori l’antichissimo eremo dei santi e un percorso delle acque che si snoda lungo il torrente Sant’Angelo, tra le attrazioni più interessanti del territorio. Far parte di una rete che valorizza il turismo religioso non può che contribuire a promuovere le bellezze della nostra terra, con positive ricadute sul piano economico». Gentilucci ha poi ringraziato Claudio Bernardini, delegato di Pieve Torina e segretario nazionale dell’associazione San Vito Italia, il quale ha dichiarato: «Il fatto che vi siano tante comunità che s’incontrano e coltivano lo spirito di solidarietà e collaborazione in nome del santo è una straordinaria ricchezza di cui siamo orgogliosi di far parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA