SOTTO ACCUSA un uomo di 78 anni dell'entroterra: avrebbe anche staccato la corrente elettrica alla donna e chiesto un affitto triplicato

In difficoltà economiche, una ospite di una struttura ricettiva (ora chiusa) finisce vittima di presunti episodi di stalking tra distacco dell’energia elettrica, pretese di fitto triplicate, e il vedersi impedito di posteggiare l’auto all’ingresso dell’alloggio dovendo fare, a quasi 80 anni, una lunga strada in salita.

Questo in sintesi viene contestato al proprietario della struttura ricettiva nell’entroterra maceratese. Oggi per l’uomo, 78 anni, si è aperto il processo davanti al giudice Francesca Preziosi, del tribunale di Macerata. L’accusa è stalking. Vittima una donna di 81 anni.

La donna, come aveva poi denunciato, si era trovata in un periodo di gravi difficoltà economiche, era stata sfrattata e aveva dovuto cercare un tetto e l’aveva trovato in questo resort. Secondo la donna però il titolare ad un certo punto le avrebbe chiesto tre volte il prezzo mensile concordato all’inizio, che era di 500 euro.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, il titolare del resort avrebbe compiuto una serie di condotte persecutorie verso l’inquilina, in difficoltà economiche nel pagamento di alcune mensilità.

Le avrebbe staccato l’energia elettrica, avrebbe posizionato una ruspa davanti l’ingresso dell’alloggio dell’inquilina, impedendole raggiungerlo con la sua auto per scaricare la spesa o caricare l’immondizia e in questo modo la donna si sarebbe trovata a dover fare una lunga e ripida salita e l’anziana si sarebbe anche trovata a dover trasportare bombole di gas da 20 chili per il riscaldamento. Avrebbe anche minacciato l’ex marito della donna di sparagli, diffidandolo ad uscire di casa.