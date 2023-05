MACERATA RACCONTA - L’autrice e creatrice del personaggio interpretato da Luisa Ranieri sarà all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti a partire dalle 17.30. La scrittrice sarà alle 18.30 al teatro della Filarmonica

Per la penultima giornata di Macerata Racconta, quella di domani 6 maggio, arrivano in città l’autrice Gabriella Genisi e la scrittrice Licia Troisi. L’autrice e creatrice del personaggio del vicequestore Lolita Lobosco, protagonista degli avvincenti romanzi dai quali è tratta l’omonima serie televisiva Rai di grande successo, interpretata da Luisa Ranieri, sarà all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti a partire dalle 17.30. A introdurre Genisi ci sarà Francesco Rapaccioni.

Alle 18.30 al teatro della Filarmonica, Troisi sarà introdotta da Lucia Tancredi con la partecipazione di Edilio Venanzoni. “Che mondo sarebbe senza mostri? Meno pauroso, forse, ma certo meno ricco e persino meno bello. La nostra vita si gioca tra la paura e il desiderio di essere diversi. Il mostro incarna questa dicotomia”. Da questa riflessione si svilupperà la discussione intorno all’appuntamento “Mostrology”.

Nella mattinata di domani, alle 11 all’istituto Fermi, all’interno degli appuntamenti di “Indovina chi viene a scuola”, gli studenti dialogheranno con Ivan Sciapeconi che presenterà il suo libro “Come mettere il mondo a testa in giù”. L’appuntamento vede l’accordo tra il garante regionale dei diritti alla persona e il comune di Macerata.

Alle 12, gli Antichi Forni, Loredana Lipperini e Mario Di Vito dialogheranno a due voci all’interno dell’appuntamento “Rivediamoci negli anni ‘70” partendo dai rispettivi libri “La strada giusta” e “Colpirne uno. Ritratto di famiglia con Brigate Rosse”.

Sempre gli Antichi Forni, alle 16.30, Chiara Giacobelli, introdotta da Claudio Ciabochi, racconterà le Marche attraverso le storie e i luoghi di trenta personaggi affascinanti tra amore e mistero, avventura e arte con la presentazione del libro “Le Marche romantiche e misteriose”.

Alle 18, invece, sempre agli Antichi Forni, spazio alle narrazioni per bambini e bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni con Lucia De Luca.

Alle 21.30, al Cinema Italia, andrà in scena l’appuntamento che affascina piccoli e adulti, “La notte dei racconti”, con il racconto scelto dalla “Compagnia dei racconti” e affidato a un narratore e affabulatore d’eccezione, Simone Maretti. L’appuntamento vede l’accordo tra il garante regionale dei diritti alla persona e il comune di Macerata.

Sempre alle 21.30, al teatro della Filarmonica, spazio all’appuntamento “Vi avverto che vivo per l’ultima volta”. Paolo Nori, dopo quella di Dostoevskij, racconta un’altra vita incredibile, quella della maggiore poetessa russa dei suoi tempi, Anna Achmatova, prima messa al bando e poi riabilitata durante l’assedio nazista in Russia per poi essere nuovamente bandita.

