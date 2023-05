INDAGINE - I carabinieri hanno ricostruito con la procura centinaia di episodi di spaccio in provincia. Nei guai un giovane che vive a Macerata. Indagato anche un 37enne che risiede a Urbisaglia. Udienza davanti al giudice il 5 luglio

Centinaia di cessioni di hashish in provincia: due giovani sotto accusa dal gup. L’udienza è stata fissata per il 5 luglio al tribunale di Macerata. La procura contesta numerosissime cessioni di hashish, a volte agli stessi clienti, a partire dal 2017. Per uno degli indagati, Michele Tofoni, 37 anni, di Macerata e residente a Urbisaglia, gli episodi di spaccio sarebbero proseguiti fino al 2021.

Per il secondo indagato Haxel Gazzella, 36, residente a Macerata, sarebbero continuati sino a febbraio 2022. Quello a cui viene contestato il maggior numero di cessioni di droga è Tofoni: la procura parla di circa 1.280 cessioni di hashish, per oltre 65mila euro incassati, a cui si aggiungono 12 cessioni di Mdma, di cui 5 a titolo gratuito. Tofoni è difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini. Per Gazzella, assistito dal legale Anna Quercetti, la procura contesta all’incirca 420 cessioni di hashish, a cui si aggiungono circa 180 cessioni di eroina. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Tolentino.



(Gian. Gin.)