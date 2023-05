Auto si ribalta, due feriti

MACERATA - Incidente intorno alle 21 in via Due Fonti. Soccorsi di 118, vigili del fuoco e Polstrada

Incidente in via Due Fonti, a Macerata: due persone ferite. E’ successo intorno alle 21 di questa sera. Secondo una prima ricostruzione una vettura si è cappottata, altri mezzi non sarebbero coinvolti (le cause dovranno essere accertate dalla Polstrada, intervenuta sul posto). In seguito all’incidente sono rimaste ferite due persone: una di queste è stata soccorsa dal 118 e portata in codice giallo all’ospedale di Macerata. Per l’altra persona ferita, alle 21,30 gli operatori dell’emergenza stavano valutando se trasportarla all’ospedale di Torrette di Ancona. Nessuno dei feriti sarebbe in condizioni gravi. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata.