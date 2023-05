Un concerto per l’Ant Civitanova

MUSICA - L'esibizione dell'orchestra fiati "Insieme per gli altri" domani alle 21 al teatro Annibal Caro

L’Ant Civitanova festeggia i 45 anni dalla fondazione con il concerto dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”. Venerdì 5 maggio alle 21 al teatro Annibal Caro va in scena la colonna sonora della solidarietà diretta dal Maestro Giampiero Ruggeri. L’evento, organizzato dalla delegazione di Civitanova è patrocinato dal comune di Civitanova assieme all’azienda Teatri di Civitanova. L’ingresso è a offerta libera a favore di Ant per le attività svolte in ambito integrato socio sanitario in favore dei malati oncologici.