MACERATA - Oggi in obitoriol'accertamento disposto dalla procura. Il legale della famiglia di Samanta Marchegiano ha nominato un consulente: «Ci ha riferito che è stata trovata acqua nei polmoni, attendiamo la relazione finale». Nullaosta per la sepoltura

di Gianluca Ginella

Svolta l’autopsia sulla studentessa morta nella vasca da bagno, «presumibilmente è annegata dopo un malore». La ragazza, Samanta Marchegiano, 24 anni, di San Vito Chietino, è morta martedì pomeriggio a Macerata, nell’appartamento in cui viveva in via Severini al civico 19.

Intorno alle 18 una coinquilina della giovane è andata in bagno a cercarla e ha trovato che la ragazza era dentro la vasca da bagno, vestita e con l’acqua che scorreva. La ragazza ha chiamato i soccorsi ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare niente per salvare la vita alla studentessa universitaria (frequentava Giurisprudenza).

Questa mattina si è svolta l’autopsia all’obitorio di Macerata. La procura ha dato l’incarico al medico legale Roberto Scendoni e al tossicologo Rino Froldi. La famiglia, assistita dall’avvocato Roberto Bianco, ha nominato come proprio consulente il medico legale Domenico Angelucci. L’autopsia è durata un paio d’ore.

«Al termine abbiamo parlato col nostro consulente e dice che presumibilmente è stato un annegamento causato da un malore – dice l’avvocato Bianco -. E’ stata trovata acqua nei polmoni. Comunque sia bisogna attendere la relazione finale, ci vorranno sessanta giorni». Secondo il legale è possibile che la ragazza si sia sentita male mentre riempiva la vasca per fare un bagno e ci sia caduta dentro ancora vestita.

La procura, una volta che si è conclusa l’autopsia, ha dato il nullaosta per la sepoltura. Il feretro della giovane abruzzese rientrerà a San Vito Chietino dove, probabilmente sabato, si svolgerà il funerale. Quello in cui tanti giovani saluteranno una ragazza solare e sorridente.