Molesta e minaccia la ex: 27enne arrestato per stalking. Per il giovane, un albanese che vive in Comune dell’entroterra, sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico: ora non potrà avvicinarsi alla sua ex ad una distanza inferiore ai 200 metri e non potrà più contattarla in alcun modo.

Ad arrestare il giovane sono stati i carabinieri della Compagnia di Camerino, dopo l’ordinanza emessa dalla procura. Secondo l’accusa il giovane, nel periodo tra il dicembre 2022 e aprile di quest’anno, avrebbe molestato e minacciato più volte la donna con cui aveva avuto una relazione, che poi era finita. Una situazione che ha provocato alla donna uno stato di ansia e paura tale da farle cambiare la sue abitudini di vita.

