RASSEGNA - L'appuntamento con il conduttore del programma Dimartedì su La7 alle 18,30 al teatro della Filarmonica, introdotto da Loredana Lipperini: parlerà del suo libro “Il Gioco”

Giovanni Floris e Giordano Bruno Guerri saranno i protagonisti della quarta giornata, quella di venerdì 5 maggio, del festival Macerata Racconta. Alle 18,30, al teatro della Filarmonica, introdotto da Loredana Lipperini, Giovanni Floris, conduttore del programma Dimartedì su La7, parlerà del suo libro “Il Gioco”: un giallo, un complotto, una commedia dal ritmo incalzante, un percorso scanzonato che attraversa il pensiero e gli autori di un secolo di letteratura.

Alle 21,15 invece, Giordano Bruno Guerri, presidente e direttore del Vittoriale degli Italiani, al teatro della Filarmonica, proporrà un viaggio nell’inimitabile vita di Gabriele D’Annunzio, una biografia definitiva impreziosita da fotografie inedite. «Con D’Annunzio ci parlo ogni giorno, e non sono matto. È che mi occupo della sua incarnazione di pietra, cimeli, archivi, ruscelli, rose e alberi secolari, il suo “Libro di pietre vive”, come lo chiamava».

Nella mattinata di venerdì 5, dalle 10,30, all’istituto “Bramante Pannaggi” si terrà un nuovo appuntamento con “Indovina chi viene a scuola” che vede l’accordo tra il Garante regionale dei diritti alla persona e il Comune di Macerata. Mario Di Vito dialogherà con gli studenti per presentare il suo libro “Colpirne Uno. Ritratto di famiglia con Brigate Rosse”. Alle 17,30, nella Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, in collaborazione con l’Istituto Confucio-Unimc, Giorgio Trentin, Marco Meccarelli ed Elena Lenci parleranno di antichi bestiari, dipinti su rotolo, simboli, allusioni e segni della natura per raccontare l’uomo e il sovrannaturale all’interno dell’appuntamento “Mostri, animali mitici e fantasmi nell’immaginario cinese”. Prima Visione, alle 21 agli Antichi Forni, proporrà una serata dedicata al gioco d’investigazione e al mistero con l’appuntamento “Serata Crime Game – Sherlock & Watson”. I partecipanti saranno divisi in gruppi o in squadre e dovranno vincere la gara risolvendo un intricato mistero. (Info, costo e prenotazione da Prima Visione al numero 0733473336). Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.macerataracconta.it o si possono richiedere inviando una mail a [email protected] Per restare aggiornati si possono seguire i canali social Facebook e Instagram della manifestazione.