Il Rotary Club di Macerata si apre sempre più ad esperienze internazionali di grande respiro: ufficiale il gemellaggio con il club di Shenyang. «Insieme abbiamo stabilito una partnership per promuovere la comprensione internazionale con lo scopo di rafforzare legami di amicizia e buona volontà tra rotariani oltre le proprie frontiere nazionali realizzando insieme progetti umanitari, sociali e culturali – dice la presidente Patrizia Scaramazza – . L’idea è nata da un incontro al bar con l’amico Enrico Reggioli, direttore d’orchestra e pianista di Potenza Picena, che per anni ha svolto il vocal coach del soprano Anna Netrebko, durante il quale mi raccontava degli effetti negativi sulla sua professione determinati dalla pandemia da Covid che non gli aveva permesso di svolgere una serie di master class di canto libero in Cina. Insieme ai soci del club abbiamo riflettuto che la città di Macerata ha vari punti di contatto che la storia cinese, la prima è rappresentata da Padre Matteo Ricci, gesuita maceratese sepolto a Pechino, l’altra l’amore per la musica classica e per il canto lirico. Con l’aiuto di Giovanni Venturi, socio del Rotary Club di Ancona e del Comitato Inter-Paese Italia, Malta, San Marino, Federazione Russa abbiamo contattato Rotary Club in Cina e quello di Shenyang, costituito il 31 marzo 1948, si è dichiarato disponibile. I club Rotary in Cina hanno una storia che risale al 1919 quando fu fondato il primo club, sono composti prevalentemente da manager europei ai quali si sono aggiunti, successivamente, importanti uomini d’ affari cinesi ed hanno un sapore molto internazionale – conclude Scaramazza – . Il club Rotary di Macerata, che sarà ospitato in Cina nella prima quindicina del mese di settembre, offre agli amici di Shenyang una masterclass di canto lirico diretta dal maestro Enrico Reggioli».