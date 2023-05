CIVITANOVA - La consegna stamattina in Comune, 8 alloggi sono in diverse zone, 5 in via Capitano Cagni. Erano tutti sfitti da tempo. E' di 48mila euro l'investimento. Il sindaco Ciarapica: «E' motivo di gioia e di orgoglio. Facciamo un ulteriore passo in avanti verso una città sempre più in grado di garantire i diritti dei cittadini». L'Erap ha annunciato la realizzazione di altre 50 abitazioni, 34 entro l'anno

Sono state consegnate questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Civitanova, le chiavi di 13 case popolari ad altrettante famiglie. Un momento di gioia per tutti i presenti che finalmente potranno varcare la soglia della nuova abitazione. Si tratta di alloggi sfitti da tempo per il cui ripristino il Comune ha speso 45 mila euro: 8 di questi, in zone diverse della città (via Napoleone, via Pavese, via del Sole, via Cavallotti, via Virgilio e via Verga), sono stati assegnati dal Comune sulla base della graduatoria definitiva, nel frattempo scaduta; gli altri 5 nel fabbricato di edilizia agevolata in via Capitano Cagni, anch’essi assegnati dal Comune stesso sulla base di un’apposita graduatoria.

«Questa consegna è per me motivo di gioia e di orgoglio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – perché riuscire a consegnare 13 case ad altrettante famiglie, significa assegnare loro un punto fermo dal quale poter costruire una nuova vita. E farlo – ha aggiunto – in un momento in cui l’emergenza abitativa continua a rappresentare una delle questioni sociali più ricorrenti, lo è ancora di più. Oggi, quindi, facciamo un ulteriore passo in avanti verso una città sempre più in grado di garantire i diritti dei cittadini partendo da quelli fondamentali come il diritto alla casa. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una buona vita». «Un momento di festa per tutte le famiglie – ha sottolineato Barbara Capponi, assessore alle Politiche Sociali -. Questa consegna è una risposta concreta ad un’esigenza, vera e sentita, da parte della cittadinanza. Siamo consapevoli che il momento storico che stiamo vivendo ci impone di accelerare su molte questioni, a partire dall’emergenza abitativa in atto. Continueremo a farlo e tengo a ribadire come tutti gli uffici sono a disposizione per valutare quelle che possono essere anche altre necessità».

«Compito dell’Erap – ha detto il presidente Saturnino Di Ruscio – è quello di mettere a disposizione una casa a chi non se la può permettere. Un compito sempre più difficile, ma insieme ai nostri uffici, anche attraverso l’intercettazione di finanziamenti, cercheremo di fare sempre del nostro meglio». Per far fronte all’emergenza abitativa in atto, Civitanova si sta muovendo con la realizzazione di oltre 50 nuovi alloggi popolari. «Entro l’anno – ha spiegato il direttore Erap Daniele Staffolani – è prevista l’ultimazione dell’intervento di edilizia agevolata in via Marchetti che consegnerà alla città 34 alloggi. Poi sono previsti due interventi: demolizione con ricostruzione di due edifici a Civitanova Alta, per un totale di 12 alloggi (finanziamento di 3 milioni e 217 mila euro). Il secondo la ristrutturazione di un fabbricato in via Volta (ex Vetreria) di 6 alloggi (finanziamento di un milione e 130mila euro)».