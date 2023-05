MACERATA - L'amministratrice comunale elogia il lavoro dell'Enpa rispondendo alla consigliera dem Ninfa Contigiani sul fronte della struttura di contrade Acquesalate: nel mirino anche l'utilizzo dei fondi pubblici

Il canile municipale torna nuovamente ad essere terreno di scontro tra l’amministrazione comunale e le forze di opposizione, oggi a replicare all’intervento della consigliera Dem Ninfa Contigiani è l’assessora al benessere animale Laura Laviano. «Avrei voluto evitare – è la premessa dell’amministratrice – una polemica diretta con la consigliera: quella del canile non è, infatti, una questione personale tra la Laviano e la Contigiani e, in qualità di assessore, ho il dovere di amministrare correttamente le risorse pubbliche. Sono stata accusata di non essere in grado di consultare i documenti conservati dagli uffici comunali, invece credo sia proprio la consigliere a non aver effettuato le adeguate ricerche in quanto, dai documenti emerge che, in data 13 settembre 2017, l’inagibilità – che sottolineo era parziale e temporanea – è stata rilevata nel corpo di fabbrica basso anteriore del lato ovest e i lavori di messa in sicurezza sono terminati in appena un mese (ottobre 2017) così da permettere che quella parte dell’edificio tornasse completamente agibile».

Detto dell’agibilità o meno di parte della struttura, Laviano passa all’elogio dell’Enpa, l’associazione che ora gestisce attualmente il canile di Macerata: «Partiamo con il dire alla consigliera Contigiani che l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) è la più antica e importante associazione protezionistica d’Italia ed è riconosciuta presso il Ministero della Salute, dell’Ambiente e dell’Agricoltura. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, l’Enpa svolge oggi la sua attività in tutti i settori per la tutela, il benessere e la protezione degli animali. È una Odv – organizzazione di volontariato -, opera solo grazie all’aiuto di chi condivide le sue finalità, gestisce oltre 120 strutture tra canili e gattili. Una onlus che opera grazie alla passione e all’amore per gli animali e non per altre finalità e che, non dimentichiamolo, ha vinto un regolare bando pubblicato sul Mepa a cui chiunque avrebbe potuto partecipare. La consigliera scrive che non ho mai provato quanto “sia bassa la terra”, come dicevano i contadini di una volta eppure sa benissimo qual è la mia professione che svolgo con onestà intellettuale tutelando il benessere animale e le risorse pubbliche».

Lo sfalcio dell’erba: «La consigliera dovrebbe sapere che gestire un canile non consiste nello sfalciare l’erba; peraltro Enpa può tagliarla in proprio o chiamare una società esterna. Quel che interessa al Comune è che le aree verdi siano ben curate. Gli operatori di Meridiana, che non ho mai accusato, hanno svolto al meglio le disposizioni che venivano loro impartite dal responsabile del canile; erano gli altri settori della cooperativa a occuparsi della pulizia dei locali, del casale e del verde».

Il fronte delle risorse umane secondo l’assessora Laviano: «Fino a oggi nel canile non erano presenti professionalità come quelle che ci sono ora che, al contrario del passato, sono iscritte a federazioni cinofile riconosciute a livello nazionale: un educatore cinofilo, consulente educativo e istruttore cinofilo, un assistente educatore cinofilo (Thinkdog), un coordinatore e pedagogista e un volontario con qualifica di operatore cinofilo ed educatore cinofilo con approccio cognitivo zoo-antropologico».

Gli orari di apertura e relativi cartelli apposti all’ingresso del canile: «La Contigiani parla di un totale di 24 ore settimanali Enpa compresi il sabato pomeriggio e la domenica. Tempo pochi giorni per far organizzare il nuovo gestore ed esce il secondo cartello, non certo per merito della consigliera, con un totale ore settimanali Enpa pari 37 (sabato pomeriggio e domenica compresi). La Contigiani forse non aveva notato l’orario che faceva Meridiana: un totale di 16 ore settimanali con mercoledì, sabato pomeriggio e domenica chiusi. Il Comune inoltre, all’interno del bando, aveva inserito la clausola sociale nonostante non fosse obbligatoria ed è quindi stato possibile, per Enpa, assumere uno degli operatori Meridiana ed è stata accolta la richiesta di quest’ultimo di avere un orario con le 8 ore accorpate in due giornate (e non spezzettate come avveniva nella precedente gestione trovandosi spesso in difficoltà dato che, in sole due ore, non riusciva a completare il lavoro assegnatogli)».

L’attacco alla vecchia gestione del canile: «Nelle foto è ben visibile una finestra presa a morsi dai cani: è evidente che gli animali venissero rinchiusi in quella stanza. Sotto il lavello di quella che sarebbe dovuta essere una cucina appare un bidet che, presumibilmente, è scomparso dal bagn.O Immagini che testimoniano la trascuratezza dei locali che non è di certo da imputare agli ex operatori del canile ma all’ex gestore che, ricordo, avere tra i rami d’azienda anche il settore relativo alle pulizie».

I fondi pubblici: «Ora invece passiamo alla parte più “interessante” della vecchia gestione, quella che tocca i soldi dei cittadini maceratesi. In una prima convenzione (N.370 del 25 settembre 2002) stipulata tra Comune e Meridiana della durata di 10 anni si legge che “Meridiana si dichiara disponibile ad effettuare a proprie spese sia un adeguamento temporaneo che l’ampliamento della struttura, opere per le quali si prevede una spesa di euro 206.582,76 euro, come da preventivo e piano economico-finanziario”. Nell’art. 10 si legge che “l’ampliamento del rifugio avverrà a onere della Meridiana […]. Tutte le opere realizzate per adeguamento e ampliamento entreranno a far parte per accessione del patrimonio comunale senza corrispettivo alcuno, previa accettazione delle opere, risultate da verbale di consegna”. A questo punto, due anni prima della scadenza della suddetta convenzione, spunta una seconda convenzione (N. 394 del 10 dicembre 2009) in cui all’art.2-Durata si legge “Il presente contratto (in sostituzione di quello attuale) decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2022”. A pagina 10, lettera b), si legge “alla progressiva copertura della quota capitale anticipata per la realizzazione dell’ampliamento del canile, mediante corresponsione di una quota fissa mensile, tenuto conto del quantum restituito alla Cooperativa in virtù della vigente convenzione ed ammontante, al mese di dicembre 2009, ad €.154.371,55, con conseguente necessità di corrispondere alla Meridiana l’importo pari ad €.296.775,77 (€.451.147,32 – €.154.371,55) pari ad una spesa mensile di €.1.916,48 più Iva per tutta la durata del contratto)”. Dunque, nella seconda convenzione la durata del contratto è stata calcolata per poter restituire tutto ciò che nella precedente convenzione sarebbe dovuto essere a completo onere di Meridiana».

Le considerazioni finali: «Le domande che, allora, potrei rivolgere alla consigliera in merito all’operato della precedente Amministrazione che lei ha sostenuto, sono: L’importo di 451.147,32 euro da dove viene fuori? Chi ha eseguito i lavori e che tipo di lavori? Dal momento che il Comune ha restituito tutto ciò che Meridiana ha speso per un ampliamento che sarebbe dovuto essere, come da prima Convenzione, senza corrispettivo alcuno per l’Ente, perché non è stata fatta una gara pubblica? Perché Meridiana avrebbe anticipato la somma per conto del Comune?».