MACERATA - Incidente lungo la strada che va verso Piediripa. Una vettura che stava salendo è finita in testacoda ed è andata a scontrarsi con altri due veicoli. Due feriti lievi: una 25enne e un uomo. Lunghe code fino allo sgombero della carreggiata

Carambola fra tre auto auto in via Bramante: in ospedale una ragazza incinta, traffico in tilt. L’incidente poco dopo le 10 lungo la strada che da Macerata porta verso Piediripa.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto che saliva di Piediripa ha sbandato, è andata in testacoda ed è finita contro altre due altre due vetture: una che stava salendo sempre da Piediripa e un’altra che invece stava scendendo verso la frazione. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. Due le persone che sono andate in pronto soccorso per accertamenti, una ragazza di 25 anni incinta e un uomo. Nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. Lunghe code e viabilità bloccata, soprattutto scendere verso la frazione, fino al completo sgombero della carreggiata.

