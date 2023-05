MACERATA - Una 41enne era imputata dal Gup, riconosciuto un vizio parziale di mente al momento del fatto

di Gianluca Ginella



Sei anni per aver gettato la figlia dal balcone di casa, oggi la sentenza con rito abbreviato del gup del tribunale di Macerata. Imputata una 41enne indiana, madre di una bambina che oggi ha 4 anni. I fatti sono avvenuti a Macerata l’1 maggio dello scorso anno.

L’accusa era di tentato omicidio. Il processo si è svolto con rito abbreviato, condizionato ad una perizia psichiatrica affidata a Gian Luigi Innocenti. Secondo il perito, nominato dal gup Domenico Potetti, la donna aveva un vizio parziale di mente al momento del fatto. Secondo gli accertamenti del perito, la donna aveva avuto dei traumi nella sua infanzia che sono riemersi quel primo maggio perché sapeva che a breve la figlia che aveva 3 anni sarebbe tornata in India con il marito. Un viaggio programmato ma la separazione avrebbe innestato qualcosa nella donna, sempre stando alla perizia, portandola ad un gesto folle. La donna quel giorno si era chiusa in una camera dell’appartamento dove abitava, all’angolo tra via Ugo Foscolo e via Dante Alighieri, e poi aveva gettato dalla finestra la piccola che era precipitata per dieci metri. La bambina era stata trasportata all’ospedale di Torrette e si era salvata per miracolo. La bimba si è ripresa e ha ripreso a frequentare l’asilo. La madre si trova in carcere da ormai un anno. Oggi il pm Stefania Ciccioli ha chiesto la condanna a 8 anni per la 41enne. La donna è difesa dall’avvocato Valentina Romagnoli.