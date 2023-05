L'INCIDENTE allo svincolo di Sforzacosta, che è rimasto chiuso per un paio d'ore. L'uomo alla guida della vettura è stato trasferito in ospedale

Frontale allo svincolo di Sforzacosta della superstrada: un ferito. E’ successo intorno alle 11. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un’auto. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia stradale. L’uomo alla guida dell’auto è stato trasferito in ospedale a Macerata. L’uscita della superstrada è rimasta chiusa per circa due ore, fino al completo sgombero delle carreggiate. Inevitabili disagi al traffico.