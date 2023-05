AMBIENTE - Tre incontri (il 6, 20 e 27 maggio) organizzati dall'assessore Roberta Belletti: «Far parte di questa rassegna è molto importante per far conoscere a tutta Italia il grande lavoro che stiamo facendo». Il primo focus, al cine teatro Cecchetti, sarà dedicato alle energie rinnovabili e alle comunità energetiche

Importante vetrina per i focus “Civitanova verso la transizione ecologica” organizzati dall’assessore Roberta Belletti insieme all’associazione Marche a rifiuti zero. Tre incontri, quello del 6, 20 e 27 maggio faranno parte del Festival per lo sviluppo sostenibile, una delle più grandi iniziative italiane per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, organizzato dall’Asivs (Alleanza per lo sviluppo sostenibile).

Su dieci eventi accreditati dalle Marche, tre sono di Civitanova. «Far parte di questo festival – ha detto l’assessore Roberta Belletti – è molto importante per far conoscere a tutta Italia il grande lavoro che stiamo facendo a Civitanova per diffondere la cultura della sostenibilità. Il festival si svolge su tutto il territorio nazionale con centinaia di iniziative, come convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro ancora, per contribuire a portare l’Italia e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile».

Primo appuntamento, che rientra nel festival, è quello di sabato 6 maggio, alle 9.30 al cine teatro Cecchetti con il quarto focus dedicato alle energie rinnovabili e alle comunità energetiche. Oltre all’assessore Roberta Belletti, interverranno Andrea Galliani (vice direttore della direzione mercati all’ingrosso, l’Arera), Carlo D’Angelo (presidente Cna Civitanova), Andrea Silvetti della 4 Energy, Mauro Cimini e Gianni Santori del gruppo di Acquisto solidale Gaia di Civitanova.

Gli altri due focus si terranno il 20 maggio dedicato all’economia circolare e all’agricoltura sostenibile ed il 27 maggio alla pianificazione del territorio.