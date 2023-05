MACERATA - Previsto un bando per sostenere i progetti dei cinquanta soci di Marche Spettacolo, due le associazioni marchigiane finora coinvolte e tra queste la maceratese Piombini Sensini

di Luca Patrassi

Appuntamento nello scorso weekend nella svedese Malmö per i rappresentanti degli Enti che partecipano a un progetto europeo finalizzato alla inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Il versante istituzionale italiano del progetto è rappresentato dal consorzio Marche Spettacolo guidato dalla presidente Katiuscia Cassetta ed è stata l’assessore comunale alla Cultura di Macerata a partecipare all’iniziativa che ha confermato come nel Nord Europa il fronte dell’assistenza sociale sia molto curato. « E’ uno scambio di buone pratiche culturali per integrare soggetti svantaggiati. Abbiamo visto cosa accade nell’Archivio di Malmo che è un luogo aperto, una biblioteca che è anche un centro di studi e promuove azioni e laboratori per anziani e bambini, ci sono poi stati bambini incontri con l’Università, teatro per anziani e per i bambini, corsi di danza per malati di Parkinson, laboratori di tessuti e di storia del Medioevo , altre attività nella galleria di arte contemporanea. Konsthall che è tra le più importanti in Europa».

Una lunga serie di iniziative con un filo conduttore ben chiaro: «Una cosa che mi ha colpito sono i corsi di street art per gli anziani. Sono partiti da una constatazione: il 30% delle persone che vanno dal dottore hanno un malessere legato alla solitudine, all’isolamento, alla depressione. Per loro è necessario uno stimolo creativo, quindi è nato l’accordo con i musei per corsi: ora stanno raccogliendo i dati, c’è a tal proposito una letturatura scientifica che dice si sia verificato un abbattimento dei costi sanitari tra quanti hanno partecipato a queste iniziative. Gli anziani come fascia generazionale importante cui rivolgersi». Peraltro, aggiunge Cassetta, gli organizzatori hanno anche evidenziato come si tratti di azioni a basso costo: i musei, le biblioteche hanno già il personale formato per seguire anche queste attività che vengono svolte in collaborazioni con associazioni che partecipano a titolo di volontariato.

Rileva ancora Katiuscia Cassetta «il progetto mira a promuovere l’inclusione sociale di persone con disabilità, appartenenti a minoranze e a gruppi socialmente emarginati, attraverso la cultura, le arti performative e il dialogo interculturale. “PERFARE – PERforming arts to promote social access to welFARE in Europe”, presentato nella prima call del nuovo settennato 2021 – 2027 del Programma Europeo per la Cultura e la Creatività “Europa Creativa”. I partner sono il Consorzio Marche Spettacolo (coordinatore), Welcome Aps (partner tecnico, Italia), Pro Progressione (Ungheria), Artemrede (Portogallo), Fondazione AltArt (Romania) e gli Archivi della Città di Malmö (Svezia). Il progetto è iniziato a giugno 2022 e terminerà a maggio 2025. Ad ottobre si è svolta la prima visita studio di progetto, ad Ancona. I prossimi step: entro giugno verranno firmati i protocolli d’intesa con due rappresentanti del settore sociosanitario del territorio marchigiano, Piombini Sensini di Macerata e Un battito d’Ali di Jesi mentre entro settembre verrà lanciato un bando per interventi artistici a cui i nostri consorziati potranno rispondere suggerendo delle azioni pilota in campo welfare culturale».