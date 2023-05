MACERATA - Il format organizzato dall'assessorato alle Politiche sociali e dall'Ircr: visite ad Appignano, Caldarola e San Severino. Ecco come partecipare

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a “Tourgustando. Percorsi enogastronomici per la terza età”, l’iniziativa organizzata e promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali, guidato dalla vicesindaca Francesca D’Alessandro, in collaborazione con l’Apsp Ircr, dedicata ai cittadini pensionati residenti a Macerata.

«Come assessorato alle Politiche sociali – afferma D’Alessandro – progettiamo attività con un approccio orientato al benessere dei cittadini della terza età, proponendo la prevenzione e la prossimità, per una ricchezza che non è solo per il singolo ma per tutta la comunità. La socialità rappresenta una parte molto importante per ognuno di noi e acquista ancora più valore nella vita dell’anziano, come promotore per il benessere psicofisico. Il successo di Tourgustando è l’esempio di come le bellezze e le eccellenze del territorio siano le leve ideali per creare occasioni d’incontro e socialità utili per rigenerarsi e trascorrere il proprio tempo in modo rilassante e conviviale». Il primo appuntamento di Tourgustando è fissato per giovedì 11 maggio con la visita alla cantina della Fattoria Forano di Appignano, cui seguiranno le degustazioni delle etichette in abbinamento a prodotti tipici locali. Giovedì 18 maggio sarà possibile visitare l’azienda vinicola Rocchi di Caldarola, con assaggi di prodotti locali accompagnati dai vini dell’azienda. Si termina martedì 30 maggio con la visita guidata di San Severino con passeggiate nei luoghi più suggestivi della città e la visita al Marec – Museo dell’Arte Recuperata nel quale sono raccolte le opere d’arte sacra salvate dal sisma del 2016. Per partecipare è necessario registrarsi allo Sportello Informanziani Ircr in piazza Mazzini, 38, da martedì 8 maggio, dalle 10 alle 12. I posti disponibili sono 50. Per informazioni è possibile chiamare lo 0733-263026.