MORROVALLE - Nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle vetture coinvolte nell'incidente avvenuto all'incrocio fra via Fratelli Cervi e via 29 Settembre. Nel frattempo un convoglio ha avuto un guasto quando ancora era nella zona di sicurezza per cui le sbarre sono rimaste giù, dividendo la frazione in due e creando grossi problemi alla viabilità

Incidente e passaggio a livello bloccato mandano in tilt la viabilità a Trodica di Morrovalle. Lunghe code e traffico bloccato questa mattina alle 8 a causa della concomitanza di uno scontro all’incrocio fra via Fratelli Cervi e via 29 Settembre e per le sbarre chiuse del passaggio a livello rimaste abbassate a causa di un guasto al treno lungo i binari.

La pioggia battente non ha poi agevolato le operazioni di rilevamento dell’incidente e di rimozione dei veicoli. L’incidente si è verificato attorno alle 7.45 quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Morrovalle quattro veicoli si sono scontrati all’incrocio. Da quanto pare da una prima ricostruzione un’auto avrebbe tamponato da dietro alcuni mezzi e provocato poi lo scontro all’incrocio.

Un ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Civitanova per problemi al ginocchio. Lievemente feriti gli altri conducenti che non hanno richiesto il soccorso da parte del 118. La polizia municipale ha avuto un bel daffare per la gestione della viabilità che era congestionata anche a causa del passaggio a livello rimasto abbassato: un convoglio infatti ha avuto un guasto quando ancora era nella zona di sicurezza per cui le sbarre sono rimaste giù e ha diviso la frazione di Trodica in due. Gli agenti hanno cercato di smistare il traffico liberando una corsia e alternando la misurazione delle rilevazioni dell’incidente allo snellimento della viabilità che era proprio all’ora di punta per ingresso nelle fabbriche e nelle scuole. Dopo circa un’ora la viabilità è tornata alla normalità.

(l.b.)