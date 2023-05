NEL CUORE del capoluogo, sabato dalle 17 alle 19, l’iniziativa a cura del gruppo informale di cittadinanza attiva. Alcuni privati apriranno i loro piccoli fazzoletti di terra, durante il percorso e le visite previste mostre, incontri e letture

Sabato 6 maggio dalle 17 alle 19 si ripete a Macerata l’iniziativa “Giardini aperti” a cura del gruppo informale di cittadinanza attiva Spiazzati!. Dopo il successo della prima edizione nel 2017 e a sostegno dell’iniziativa di salvaguardia del piccolo spazio verde in via Don Minzoni, alcuni privati hanno risposto con entusiasmo alla richiesta di aprire i loro piccoli fazzoletti di terra, testimoni di antiche coltivazioni a scopo alimentare, angoli fioriti che ossigenano il centro storico nel tempo, resistendo alla cementificazione.

Il percorso, libero e gratuito (predisposta mappa ad hoc, in foto), intende valorizzare alcune oasi di pace nascoste dietro insospettabili portoncini, frequentate solo dai loro proprietari, pochi bambini e dai gatti cittadini. «I giardini privati vengono condivisi alla stregua di un bene comune in risposta all’esigenza diffusa di stare nel verde – si legge nella nota degli organizzatori -. L’invito alla meraviglia si ripeterà in otto spazi; partenza suggerita alle 17 da Largo Donatori del sangue per raccontare il progetto di rigenerazione recentemente sottoposto al vaglio dell’Amministrazione comunale, poi visiteremo il giardino della famiglia Torresi in via Spadalavini 5, il più eclettico grazie alla creatività del proprietario, poi il giardino di Nisse, sempre aperto in piazza Nazario Sauro 6 che ospita l’immaginario di un’altra cultura e opere dell’artista australiano Gerard Murray, poi insieme ai giardini Piergiacomi Massetani e Paternesi in vicolo degli Orti snc dove grazie alla generosa collaborazione con lo scultore maceratese Sandro Piermarini saranno ospitate alcune sue opere d’arte e alle 18 ci sarà un incontro esplicativo sull’opportunità di coltivare la bellezza dentro e fuori le mura.

Una breve passeggiata ci porterà al giardino Carsetti Cambi in via Mozzi 87, dove la padrona di casa allestirà una mostra speciale sugli oggetti del galateo a tavola mentre in collaborazione con Ctr Fulvia Zampa leggerà alcuni brani .. al verde e nel giardino della susina, in via Mozzi 101 dove potremo ammirare gli acquarelli di Macerata. Un finale in bellezza ci aspetterà nel giardino Ermini dove Piero Piccioni alle 18,30 riprenderà il racconto di Italo Calvino dedicato ai gatti ostinati in città. La cittadinanza e l’Amministrazione comunale è invitata a partecipare e magari arricchire l’iniziativa con letture, musica e intrattenimento estemporaneo. Più Spiazzati di così?!» Per informazioni: Fb SpiazzatiMacerata. Tel:3495239761.