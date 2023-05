KERMESSE - Domenica 7 maggio gli Opera Pop per un pomeriggio dedicato alla presentazione della quinta stagione che sarà incentrata sul tema "l'opera-l'amore"

Opera pop e sand art per la presentazione in anteprima dell’edizione 2023 di Civitanova all’Opera. Domenica 7 maggio alle 17.30 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta il concerto, dal titolo Fantasia Italiana, introdurrà il tema della quinta stagione della lirica civitanovese incentrata su “l’opera-l’amore”: un binomio imprescindibile, tanto che nel corso del cartellone verrà messo in relazione questo sentimento con la musica.

A salire sul palco ci saranno il soprano Francesca Carli e il tenore Enrico Giovagnoli, che insieme formano Opera Pop. Il duo, che si è conosciuto al conservatorio Rossini di Pesaro, fonde vari linguaggi della musica con l’esperienza del teatro lirico, in un mix di grande vocalità e presenza scenica che rende il tutto davvero spettacolare. Gli Opera Pop hanno all’attivo tournée in diversi paesi del mondo e apparizioni televisive, partendo dal 2009 con la vittoria alla trasmissione televisiva di Rai 1 I Raccomandati, al fianco di Little Tony. Gli Opera Pop saranno accompagnati al pianoforte da Mario Mariani e dalla fisarmonica di Danilo Di Paolonicola. Il tutto verrà impreziosito dalle suggestioni della sand artist Paolo Saracini.

Inoltre, durante l’anteprima, gli organizzatori ricorderanno un grande amico di Civitanova all’Opera: Luigi Ciucci, recentemente scomparso. Ciucci è stato infatti grande scenografo nella prima edizione della rassegna e collaboratore in tutti i momenti delle stagioni liriche di Civitanova. I biglietti sono online e nei punti vendita del circuito Ciaotickets e si potranno anche acquistare direttamente al teatro Annibal Caro, prima dell’inizio dello spettacolo (dalle 15.30).