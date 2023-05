SPORT TRADIZIONALI - La prima delle due competizioni si è disputata in località Palazzo, ad Esanatoglia. La seconda a Valfornace. I vincitori della competizione Figest

Si sono disputate sulle strade del Maceratese, i campionati provinciali di ruzzola a coppie e individuale della Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali.

La prima delle due competizioni, quella riservata alle coppie, è stata accolta nel lungo ponte del 25 aprile in località Palazzo, ad Esanatoglia. Ben 60 le squadre in gara: 26 le coppie iscritte per la categoria A, 18 per la categoria B e 16 per la categoria C. A laurearsi campioni nella categoria A sono stati Andrea Marrocchi e Pietro Gambini dell’Asd Avenale di Cingoli. Dietro di loro Bruno Angelucci e Alesseandro Cola, sempre di Cingoli. Terzi Ilario Ilari e Bruno Appignanesi. Nella categoria B gradino più alto del podio per Stefano Conti e Mario Pontani dell’Asd Monte Cavallo, argento per Marino Sampaolo e Adriano Sampaolo di Seppio e bronzo per Giustino Del Bianco ed Enea Marchegiani. Nella categoria C primo posto per i portacolori dell’Asd Palombese e La Valle Gino Casoni e Francesco Marinsaldi, secondo per Luigi Olivieri e Sandro Desantis e terzo per Matteo Grieco, Marco e Alessandro Caprodossi.

Sono state invece le strade di Valfornace ad ospitare il campionato provinciale individuale di ruzzola. In gara una novantina di atleti: 32 di A, 34 di B e 21 di C. A laurearsi campione provinciale, nella categoria A, è stato Gino Corradini. Dietro di lui Sergio Machionni e Davide Cucculelli. Nella categoria B oro per Gianpaolo Caramanti. Dietro di lui Claudio Loreti e Angelo Trombetta. Nella categoria C, infine, primo posto per Renato Menichelli. A seguire Federico Caprari e Claudio Olivari.

Alle premiazioni finali ha preso parte il presidente provinciale della Figest Patrizio Romaldini.