FESTA - Soste al mercato ittico, all'acquedotto e al parco Cecchetti per parlare di dignità del lavoro e ricordare chi ha perso la vita. Il sindaco Ciarapica: «I temi della sicurezza e della disparità salariali sono le premesse indispensabili da cui ripartire tutti insieme». Il sindacalista ultraottantenne Umberto Pancotto: «La città così com’è oggi esiste anche grazie al Movimento operaio e a tutti coloro che hanno lottato per una dignità umana e sociale»

Celebrazione del Primo maggio a Civitanova nella città alta e al porto. Il via del corteo in piazza XX settembre con la banda della città e il gonfalone comunale in testa. Depositate le corone d’alloro al monumento ai caduti sul lavoro dei Giardini del Pincio e della Torre dell’acquedotto, a seguire al parco pubblico “Caduti sul lavoro impresa Cecchetti”, fino al monumento ai caduti nel mare a piazzale del Mercato ittico dove il sindaco Fabrizio Ciarapica ha portato i saluti a tutti i presenti.

Oltre a lui il vicesindaco Claudio Morresi, il vicepresidente del Consiglio comunale Giorgio Pollastrelli, e una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali di maggioranza e opposizione tra cui Mirella Paglialunga, Silvia Squadroni, Lavinia Banchi, Paola Fontana, Piero Gismondi, Letizia Murri, Lidia Iezzi, Armando Lazzarini, e rappresentati di forze dell’ordine e delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil.

«La Festa delle lavoratrici e dei lavoratori è importante per la nostra nazione insieme a tante altre nel mondo che hanno deciso di festeggiarla – ha detto Ciarapica –. Lavoro significa libertà e dignità, parole che sono direttamente connesse al progetto di vita di ogni individuo, perché senza il lavoro non c’è realizzazione e non c’è uguaglianza sociale. Se è vero, come ci dicono tutti gli indicatori economici che l’Italia, nonostante il perdurare della crisi economica e del tremendo periodo di pandemia, sta avendo una sensibile crescita economica ed occupazionale, è pur vero che il mondo è mutato con la globalizzazione e si è accentuato il lavoro precario, togliendo serenità a tante fasce della popolazione.

Mi riferisco ai giovani, alle donne e molto spesso ai cinquantenni che si sono trovati in mezzo alla bufera e della crisi. Fasce che faticano a trovare lavoro, acuendo drammaticamente così le disparità economiche fra cittadini. Ma il Primo maggio è anzitutto la festa in cui si ricordano le battaglie operaie per la conquista dei diritti dei lavoratori e si commemorano purtroppo, anche le vittime sui luoghi di lavoro. I dati Istat e quelli dell’Inail purtroppo ce lo certificano, sono numeri altissimi, devastanti, dietro i quali si celano storie familiari di dolore cui va il nostro rispetto e il nostro cordoglio. I temi della sicurezza e della disparità salariali sono le premesse indispensabili da cui ripartire tutti insieme, anche, in un confronto costante e continuo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Infine, in questa piazza così simbolica per nostra città che ha dato e continua a dare lavoro a tante famiglie civitanovesi, voglio dire forte che c’è ancora tanto lavoro da fare per raggiungere condizioni più rispettose dei bisogni e della dignità dei lavoratori».

In rappresentanza dei sindacati è intervenuto Rocco Gravina della Cisl di Macerata, che ha ripercorso i punti chiave in cui la Costituzione si riferisce al lavoro, citando il presidente Mattarella e il suo monito a non limitarsi a leggere la Costituzione ma ad applicarla. Toccante l’intervento al parco Cecchetti del sindacalista ultraottantenne Umberto Pancotto, per tantti anni operaio alla Cecchetti, che ha concluso con un suo invito a cessare la produzione delle armi come fece allora Cecchetti: «La Civitanova di oggi esiste anche grazie al Movimento operaio, al capitano Adriano Cecchetti e tutti coloro che hanno lottato per una dignità umana e sociale, per un salario adeguato al costo della vita e per la riforma sanitaria e scolastica. Ma oggi viviamo una regressione con precariato, salari bassi e guerra. La storia va studiata per migliorare la società, non per farla regredire». Al termine della cerimonia Pancotto ha consegnato al sindaco e al vicesindaco il libro da lui scritto dal titolo: “La mia storia nella storia”.