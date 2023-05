DONAZIONE di 500 euro per la manutenzione delle strutture, punto di incontro dei giovani. Appuntamento al 4 giugno con la "Camminata dei Fuoriclasse"

Continuano i progetti in favore di minori da parte dell’associazione “i Fuori Classe Odv” che da anni si batte per ridurre disparità socio economiche nei minori contribuendo a supportare ed implementare la partecipazione di bambini tra i 6 ed i 13 anni ad attività socio educative di gruppo in particolare ad attività sportivo-culturali.

In questa ambito rientra la donazione per l’oratorio di Loro Piceno, con cui si intendono rafforzare progetti mirati all’apprendimento di sani valori quali, ad esempio, la responsabilità individuale e di gruppo, l’umiltà, la lealtà e l’appartenenza ad un gruppo.

Questa mattina l’Oratorio della Parrocchia di Santa Maria di Loro Piceno ha ricevuto da parte dell’associazione “I fuori Classe”, Odv di Macerata, un contributo di cinquecento Euro per la manutenzione delle strutture dell’Oratorio, punto di incontro dei giovani e, specialmente in estate, dei ragazzi del paese. Erano presenti due rappresentanti dell’associazione, il sindaco Robertino Paoloni e alcuni membri dell’Amministrazione Comunale.

«Siamo felici di apportare il nostro contributo all’oratorio di Loro Piceno e di collaborare insieme a don Claudio ed al Comune stesso, nella persona del sindaco Robertino Paoloni che, da tempo è in linea con le finalità della nostra associazione mettendoci a disposizione tempo e strutture per poter organizzare i nostri eventi, che sono parte fondamentale della raccolta fondi che serviranno a sostenere questi minori nel corso del tempo – dicono i responsabili dell’associazione – Ricordiamo che stiamo ripartendo a fatica dagli anni del Covid in cui non era permesso organizzare alcun evento, ma grazie al supporto tecnico del comune di Loro Piceno e di altri comuni, stiamo riavviando la normale attività di raccolta ed in quest’anno sportivo 2022/2023 sono 21 i minori che possono contare sul nostro sostegno, con l’obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile ai 50 bambini che sostenevamo prima del Covid. In tal senso vorrei ricordiamo che il 4 giugno è prevista la 6° Camminata dei Fuoriclasse proprio tra le meravigliose colline del comune di Loro Piceno a cui speriamo partecipiate numerosi ed il 18 Giugno è prevista la 7° camminata a Chiesanuova di Treia».

Il sindaco Robertino Paoloni ringrazia: «Non si può pensare di non sostenere queste iniziative e nello stesso momento dare riconoscimenti ad associazioni che si adoperano per il bene dei nostri territori. Le nostre comunità sono tali se il senso di collettività è radicato nelle persone e si rappresenta poi nei loro gesti. Un altro buon esempio per tutti noi, grazie all’associazione i Fuoriclasse Odv. Vi aspetto in tanti a Loro Piceno il 4 giugno»”.