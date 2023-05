LO SPETTACOLO del "prestigiattore" mentalista Andrea Paris, già vincitore di Tu si que Vales, organizzato dall'Assessorato alle politiche sociali e alla famiglia in collaborazione con le odv Omphalos autismo e famiglie e Gaia Onlus, a cui è stato destinato il ricavato

Cineteatro Conti strapieno a Civitanova per l’evento di beneficenza “Apparis ScomParis” che ha portato in scena il “prestigiattore” mentalista Andrea Paris, già vincitore di Tu si que Vales e organizzato dall’assessorato alle politiche sociali e alla famiglia, all’interno della progettualità Civitanova città con l’infanzia, in collaborazione con le odv Omphalos autismo e famiglie e Gaia Onlus, a cui è stato destinato il ricavato.

Nella serata infatti, a ingresso libero come tutte le iniziative dell’assessorato, è stato possibile per chi lo desiderasse donare una cifra volontaria all’ingresso, per sostenere le varie attività delle due associazioni. Centinaia di persone provenienti da diverse province hanno affollato il teatro con un pubblico di tutte le età: giovani, famiglie, bambini, anziani, hanno condiviso una serata interattiva di energia e divertimento a misura di tutti. Presenti in sala anche Massimo Belvederesi presidente Atac, don Alessio Massimi della comunità salesiana e diversi rappresentanti sia sanitari che di volontariato operanti nel reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi, tra cui Magical Pet.

«Una serata densa di emozioni e relazioni, difficile da raccontare per la grandezza dei tanti che l’hanno resa unica – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi, che ha aperto l’evento insieme ai rappresentanti delle realtà partner-. Mi riferisco allo straordinario Paris, che ringrazio non solo per il suo straordinario talento messoci a disposizione, ma anche per il suo cuore generoso nel condividere il progetto; ringrazio le famiglie di Gaia e Omphalos, realtà che l’assessorato ha fatto conoscere e messo in rete, per la loro pronta risposta a costruire insieme per tutti i bambini, oltre ogni steccato, in una ottica virtuosa e di sana comunità. Infine grazie a tutti i presenti che hanno sostenuto l’iniziativa con entusiasmo e sincera partecipazione, costruendo un clima dove ciascuno si è sentito a casa». Sul palco infatti, prima dell’inizio, l’assessore ha portato i saluti istituzionali e passato la parola a Maria Mencoboni e Kety Paglialunga per Omphalos Marche e Lusiana Perini che , insieme al presidente Filippo Marilungo, hanno portato la voce della Associazione Gaia.

«È stata una serata davvero magica che ha coinvolto grandi e piccini con forti emozioni e stupore – commenta così Kety Paglialunga – Per noi di Omphalos questi sono momenti fondamentali che ci aiutano a sentirci meno soli e ci donano quella leggerezza e quel divertimento che ci permettono di andare avanti nella vita di tutti i giorni. Insieme si può tutto, sempre con il sorriso. Un ringraziamento speciale di cuore all’assessore Barbara Capponi che ci ha voluto al fianco del progetto Gaia Onlus in questo evento e ad Andrea Paris artista coinvolgente che ci ha regalato il suo segreto non rivelato ma percepito. “Aprite l’anima al bello che vedete…quell’attimo sospeso di sorpresa resa luce che è donata…la mia arte anche se per poco, vi ha staccato dal gioco delle parti che a volte vi tiene incastrati…e avete trovato pace”. È così che Paris nel suo monologo ci ha salutati, e lo ringraziamo per queste parole».

«Progetto Gaia nasce in un reparto di oncoematologia pediatrica, insieme ai propri figli, per onorare il loro percorso – dice Filippo Marilungo per Gaia Onlus -. Mossi dalla loro forza finanziamo la ricerca e sosteniamo le famiglie ed il reparto di oncoematologia del Salesi. La serata di ieri è il frutto dell’amore che vogliamo ad ogni bambino, soprattutto in difficoltà e che sia un guerriero, che sia autistico, che abbia qualsiasi handicap: noi ci siamo per sostenerli. Non potevamo scegliere artista migliore di Andrea Paris che ancor prima di averci fatto divertire è stato una persona dal cuore d’oro. Ringraziamo con enorme affetto lui, ognuno dei presenti, l’amministrazione comunale e soprattutto Barbara Capponi, altro cuore d’oro, Kety Paglialunga e tutta la famiglia Omphalos». La serata si è conclusa con la disponibilità di Paris a intrattenersi con i bambini e le famiglie per scherzare e firmare autografi: in ultimo, insieme all’assessore e alle associazioni, è stato registrato un video di saluti lanciando già un evento per il prossimo anno al grido dell’artista “Insieme si può, sempre, con il sorriso”.