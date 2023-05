FERMO - Il ragazzo è stato ferito con un fendente al torace questo pomeriggio alle 18 circa. E' stato soccorso dall'eliambulanza

Altro episodio di sangue a Lido Tre Archi, il quartiere fermano già noto le scorse settimane per diversi fatti di violenza. Un ragazzo di origini magrebine è stato ferito con un arma da taglio all’altezza del torace questo pomeriggio alle 18 circa.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, due auto dei carabinieri, e una della polizia in ausilio, sono arrivati sul posto. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini per ricostruire quanto successo, raccogliendo tutti gli indizi del caso.

A prestare i primi soccorsi al giovane è intervenuta l’automedica di Sant’Elpidio a Mare e un’ambulanza della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, gli operatori dell’emergenza hanno concordato nel chiamare l’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto l’accoltellamento. Il giovane magrebino è stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

(Servizio in aggiornamento)