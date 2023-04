CIVITANOVA - La dedica dei figli Roberta e Gianluca Crocetti per questo prestigioso traguardo

Si sono sposati il 29 aprile del 1963 e oggi hanno celebrato le nozze di diamante. Festa con 50 invitati allo chalet Dune di Civitanova per Nazzareno Crocetti e Maddalena Mattetti. Sessant’anni di matrimonio rappresentano un grande traguardo e per loro arriva una dedica speciale dai figli Roberta e Gianluca Crocetti, consigliere comunale di Civitanova.

«Una vita trascorsa insieme dopo essersi conosciuti a Porto San Giorgio quando Nazzareno lavorava come sarto per allora influenti personaggi romani e stranieri. Rari esempi di vita dal sapore di altri tempi attraversando giorni bellissimi, di pace, gioie e dolori come il lutto del conosciutissimo e amatissimo figlio Roberto. Avrebbero tanto da raccontare, potrebbero scrivere un libro per ricordare tutti i momenti che hanno segnato la loro storia. Nazzareno e Maddalena (Lena per gli amici) nel 1975 aprirono in via Vodice ala storica lavanderia industriale Crocetti. Oggi sono arrivati a questo traguardo in cui pochi avrebbero scommesso. Grandi nella loro follia, ma sempre uniti nell’amore, quell’amore che nel 2022 e nel 2023 gli ha regalato la grande gioia di essere bisnonni di Filippo e Gala Maria. Lena e Nazzareno hanno creato un cerchio magico: la famiglia, in cui l’amore è stato il filo conduttore, un patto tra le generazioni che unisce per sempre noi a loro».