Quattro quesiti per Nietzsche

MACERATA - Appuntamento il 2 maggio per i caffè filosofici da "DiGusto"

Caffè filosofici, il 2 maggio appuntamento con Nietzsche da “DiGusto”. Il locale di piazza Cesare Battisti, a Macerata, alle 21,15, ospiterà Francesco Giacchetta e Andrea Ferroni per uno dei caffè filosofici più attesi: quello su Friedrich Nietzsche, il filosofo che ha annunciato la morte di Dio, del nichilismo e che ha sostenuto che non esistono fatti ma solo interpretazioni. Giacchetta e Ferroni cercheranno di far rispondere il filosofo a queste quattro domande: Che cos’è la filosofia? Come si fa a essere felici? Qual è la parola chiave? Cosa c’è di ancora valido oggi? Sono solo alcune delle domande possibili perché ai caffè filosofici si può anche intervenire con domande o considerazioni. Insomma: ci sarà spazio per un confronto tra i partecipanti. Ingresso libero.