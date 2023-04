Il “Sentiero delle acque” è rap

PIEVE TORINA - Il cantautore Ugol lo ha utilizzato come location per il video di "Dove vai"

In un video del rapper Ugol il “Sentiero delle acque” di Pieve Torina. E’ la location in cui il cantautore Ugo Lattanzi, in arte Ugol, ha ambientato il suo video per la canzone “Dove vai”. Le immagini che scorrono, mentre la musica in stile rap si diffonde, sono quelle del torrente Sant’Angelo, del ponte romano, delle cascate.

«È bello che uno spazio suggestivo e naturale come il sentiero delle acque sia stato scelto da un giovane artista, nato e cresciuto a Pieve Torina, per accompagnare la sua musica – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci -. È un modo intelligente e alternativo di promuovere il territorio, e mi auguro che questa collaborazione sia di buon auspicio per Ugol e ci aiuti a far conoscere ancor più un luogo sul quale proseguono i lavori per la realizzazione di un percorso kneipp e un punto ristoro per rendere il sentiero sempre più attrattivo». Il video conta oltre 4mila visualizzazioni. Questo il link: https://www.youtube.com/watch?v=G76nb-y1IwY