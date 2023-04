MACERATA - Nella notte ordinanza per via Galasso da Carpi dove si trova la palazzina evacuata. Da chiarire le cause del crollo

Notte di lavoro per i vigili del fuoco e la polizia locale di Macerata che si sono occupati di mettere in sicurezza il tetto del condominio di via Galasso da Carpi che ieri pomeriggio ha ceduto. È stata anche firmata una ordinanza per la chiusura della strada dal civico numero 21 fino all’incrocio con via Pancalducci.

Il cedimento del tetto c’è stato ieri pomeriggio intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare le tre famiglie che vivono nell’immobile, troppo pericoloso restare dentro. Intanto la polizia locale si è attivata anche per trovare un alloggio alle sette persone che hanno dovuto lasciare il condominio. Nel frattempo due di queste famiglie hanno trovato una sistemazione tra parenti e conoscenti. Nel corso della notte poi i vigili del fuoco hanno proseguito con i lavori per la messa in sicurezza e hanno coperto il tetto con il nylon. Il prossimo passo sarà probabilmente capire cosa sia successo e perché ci sia stato il cedimento del tetto dell’abitazione.

(redazione CM)