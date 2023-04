PROGETTO - Una scuola e un ristorante emporio tra le macro azioni legate ai 3,5 milioni ottenuti con i fondi del Pnrr. Il cuore sarà la ristrutturazione dell'ex istituto Frau

Una scuola di teatro e un ristorante emporio. Sono le macro azioni del progetto “Te.Ta.” di San Ginesio che parte grazie al successo dei progetti presentati dal Comune per i fonti del Pnrr. Dodici quelli finanziati con 3,5 milioni di euro concessi e che saranno sfruttati con un importante progetto: ristrutturare e riqualificare l’ex istituto scolastico Frau.

«La rifunzionalizzazione della struttura intende dare risposta alle esigenze aggregative della comunità ginesina – dice il Comune -. In un borgo in cui il sisma ha seriamente impoverito l’offerta socio-culturale, la rifunzionalizzazione della struttura intende dare risposta alle esigenze aggregative della comunità ginesina, che qui potrà trovare attività ricreative, formative, occasioni di incontro e di fruizione culturale, anche grazie ad un’inedita collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati. Il progetto “Te.Ta.” prende avvio a partire da due asset specifici del territorio fortemente identitari: la vocazione teatrale (Te) e le specificità enogastronomiche (Ta). A rendere il progetto innovativo è la messa a sistema dei due asset e la loro contaminazione reciproca, anche a partire dalle competenze e dal know-how dei partner che vi partecipano». La scuola di teatro è dedicata a giovani e a professionisti del settore, valorizza il patrimonio storico e immateriale legato alla vocazione di San Ginesio come Borgo degli attori. Il ristorante-emporio ospiterà corsi, attività di formazione e divulgazione culinaria, «veicolando in maniera distintiva a turisti, residenti temporanei e cittadini le caratteristiche del patrimonio enogastronomico ginesino e del territorio circostante, la produzione di contenuti multimediali e realtà virtuale dedicati ai beni culturali ginesini, i quali andranno a popolare i canali di promozione e fruizione dei servizi pensati per i remote workers, ponendo il sistema culturale ginesino al centro di una rete strutturata di smart towns.