MACERATA - Silvia Giannini terrà tre mesi di lezioni gratuite per donne che hanno avuto la diagnosi di carcinoma mammario. Si svolgeranno nella Wing Tsun Station in via Maffeo Pantaleoni 2. «Un modo per condividere e sostenersi»

di Alessandra Pierini

Tre mesi di lezioni gratuite di yoga alle pazienti oncologiche a Macerata. Così Silvia Giannini, 45 anni, insegnante di yoga di Montegranaro, anche lei paziente oncologica in fase di follow up, corona un suo sogno. «Voglio condividere con altre donne, che hanno avuto la diagnosi di carcinoma mammario quegli strumenti appresi in 20 anni di yoga che per me sono stati fondamentali».

Silvia Giannini pratica yoga da due decenni e insegna da otto anni. Nel dicembre 2020 ha avuto la diagnosi di carcinoma al seno. «Dopo l’intervento del dottor Marco Romiti che ora si è trasferito a Macerata, mi sono dovuta sottoporre alla chemio. Durante il mio percorso io ho applicato gli strumenti appresi in 20 anni di yoga, meditazione e tecniche di respirazione, oltre alla pratica. Ho tenuto la mente allenata perché i farmaci non prendessero il sopravvento sul cervello. E’ comprensibile la paura di una donna davanti ad una diagnosi di tumore al seno ma affrontarlo con paura e rabbia è il peggio che si possa fare. Per questo ho sempre pensato che avrei voluto fare qualcosa per condividere questi strumenti con le altre donne».

L’occasione è nata da una serie di incontri importanti. Quello con l’associazione le OrchiDee guidata da Maria Baio, che affianca le pazienti oncologiche e quello con l’Asc (Associazione sportiva confederata) e col presidente Antonio Belleggia che stava già pensando di fare qualcosa per le donne. L’iniziativa è stata proposta anche alle Pari Opportunità della Regione Marche.

Come può lo yoga aiutare nella malattia? «L’importante nel percorso oncologico è mantenere un equilibrio e una centratura. In particolare l’Ananda yoga che insegno abbina ad ogni Asana una affermazione che si ripete durante la pratica e si presta molto a questa situazione. Ma il nostro obiettivo è anche quello di far lavorare insieme donne che portano le stesse ferite fisiche ed emotive, si sosterranno e si aiuteranno».

Il progetto pilota prevede tre mesi di pratica a partire dagli open day di mercoledì (alle 18) e venerdì (alle 18.30). Le lezioni si svolgeranno nella Wing Tsun Station in via Maffeo Pantaleoni 2 a Macerata. E’ possibile prenotare al numero 324-6138483

«Vorremmo continuare anche dopo luglio – spiega Silvia – ma è difficilissimo trovare finanziamenti. Intanto iniziamo il nostro cammino».