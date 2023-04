CIVITANOVA - L'onorevole fa parte della Commissione Trasporti della Camera. Al focus organizzato dall'assessore Belletti ha parlato dello sviluppo della nostra regione «L'Ue l'ha declassata da "sviluppata" a "in transizione" a causa del mancato sviluppo infrastrutturale. Per rilanciarla serve un trasporto locale più sostenibile, che comprende il rinnovo del parco mezzi, le metropolitane e la mobilità ciclistica»

Transizione ecologica, al terzo di sette focus che si stanno svolgendo a Civitanova è stato ospite l’onorevole Antonio Baldelli, della Commissione Trasporti della Camera. L’idea dei focus è dell’assessore Roberta Belletti che li ha studiati in collaborazione con l’associazione Marche a Rifiuti Zero.

Baldelli nel corso del convegno ha sottolineato un problema: «L’Unione Europea ha declassato le Marche da regione “sviluppata” a “in transizione” a causa del mancato sviluppo infrastrutturale. Per porre rimedio e in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il Pnrr prevede 8,58 miliardi di euro per un trasporto locale più sostenibile, che comprende il rinnovo del parco mezzi, le metropolitane e la mobilità ciclistica. Alle Marche sono assegnati 7 milioni di euro per treni e autobus, 27,5 milioni per la Ciclovia Adriatica, 510 milioni per il tratto ferroviario Orte-Falconara, oltre alle risorse ordinarie per il potenziamento della Linea Bologna-Bari e dell’anello Ferroviario delle Marche, che deve diventare una vera e propria metropolitana delle Marche».

All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale di Civitanova, Fausto Troiani, assessori e consiglieri, architetti, geometri, ingegneri, e gli studenti. «Voglio ringraziare tutti i presenti – ha detto l’assessore Belletti – in particolare gli studenti civitanovesi che mi stanno accompagnando in questo percorso. La loro presenza è per me molto importante perchè sono i cittadini del futuro. Civitanova sta lavorando molto sul fronte della mobilità sostenibile. Sono iniziati i lavori del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, siamo il Comune capofila del grande progetto della Ciclovia Adriatica. Stiamo lavorando al Biciplan. Abbiamo organizzato il primo Festival della mobilità sostenibile».

Al tavolo dei relatori anche l’assessore al Turismo Manola Gironacci. «Nelle Marche cresce il numero di appassionati di mobilità dolce per riscoprire il territorio. Diversi i servizi già presenti come la figura dell’accompagnatore ciclo turistico e servizi geo referenziati». E’ stato l’archetto Ruben Baiocco, ad illustrare il Biciplan Civitanova: «La bici è uno strumento di mitigazione climatica: se andiamo a scuola tutti i giorni in bici si risparmiano 250 chili di C02 a testa e si guadagna spazio pubblico sottratto a parcheggi auto. Ecco perché la mobilità ciclistica va progettata con la città e nel futuro magari si potrebbe fare con i ragazzi delle scuole». Stelvio Calafiore della Contram di Camerino ha ricordato come «l’azienda ha costruito la prima ciclo stazione; installato impianti fotovoltaici sui propri stabilimenti e acquisito di mezzi a metano liquido Gnl e bus elettrici».

Domani (30 aprile) l’appuntamento con “Primavera in bici”, il primo festival sulla mobilità sostenibile. Prima partenza alle 10,30 al Club vela di Civitanova, seconda partenza da Corridonia alle 10,30 a San Claudio. Al termine, ritrovo dei partecipanti al santuario di Santa Maria Apparente.