DELITTO DI MONTECASSIANO - I motivi che hanno portato la procura a presentare appello contro la sentenza di primo grado, con cui è stato condannato all'ergastolo solo il nipote della vittima, Enea Simonetti. Contestata l'assoluzione della figlia Arianna Orazi dall'accusa di omicidio e la mancata condanna per i maltrattamenti, di cui era imputato anche il marito della 78enne Enrico Orazi

di Giovanni De Franceschi

La procura non ha dubbi, Rosina Carsetti è stata uccisa perché «si era decisa a ribellarsi a una situazione domestica divenuta per lei insostenibile, e specularmente ai soprusi di cui fu vittima». Il nipote Enea Simonetti e la figlia Arianna Orazi erano consapevoli che la vittima era sul punto di denunciarli. Per questo Arianna sarebbe quantomeno la mente dell’omicidio.

Sono alcuni dei passaggi del ricorso in appello presentato dalla procura di Macerata, che ha impugnato la sentenza di primo grado sull’omicidio di Rosina Carsetti, la 78enne uccisa il 24 dicembre 2020 nella sua abitazione di Montecassiano. Imputati davanti la Corte d’assise erano il nipote della donna, Enea Simonetti (difeso dagli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli), la figlia Arianna Orazi (difesa dall’avvocato Olindo Dionisi) e il marito Enrico Orazi (difeso dall’avvocata Barbara Vecchioli), accusati di omicidio in concorso, maltrattamenti, rapina, estorsione, furto e simulazione di reato per aver inventato la storia della rapina finita male. Il pm aveva chiesto l’ergastolo per tutti. I giudici hanno invece condannato solo Enea all’ergastolo ritenendolo l’unico responsabile dell’omicidio. Mentre Arianna ed Enrico, assolti da tutte le altre accuse, sono stati condannati a due anni solo per simulazione di reato.

La procura ha presentato appello contro l’assoluzione dall’accusa di omicidio di Arianna. E ha deciso di impugnare anche l’esclusione delle aggravanti, prima fra tutte quella della premeditazione per Enea. Ha anche impugnato inoltre l’assoluzione di Enea, Arianna ed Enrico dall’accusa di maltrattamenti nei confronti di Rosina e l’assoluzione di Arianna dall’accusa di rapina, reato legato al fatto che aveva tolto il cellullare alla madre.

Secondo la procura i giudici della Corte innanzitutto avrebbero interpretato male la condizione in cui si trovava Rosina da febbraio 2020, cioè da quando la figlia e il nipote erano andati a vivere nella casa di Montecassiano. Da quel momento, infatti, secondo la procura sarebbero iniziati tutta una serie di soprusi nei confronti della vittima messi in atto dalla figlia e dal nipote, senza che il marito della donna facesse niente. Numerosi gli episodi e i testimoni citati dalla procura a riprova di questa tesi: il fatto che a Rosina venivano concessi solo 10 euro al giorno per vivere, che le era stata tolta l’auto, che le le sue conversazioni al telefono venivano in qualche modo ascoltate, che il giardino a cui teneva tanto era stato di fatto devastato. Rosina, ricostruisce sempre la procura, si era anche rivolta due volte ai carabinieri e aveva preso un primo contatto con il Centro anti violenza. Dai carabinieri era andata una prima volta da sola parlando della condizione in cui si trovava. Una sorta di sfogo secondo la procura. Poi a luglio 2020 un altro episodio: dopo una lite con la figlia, ricostruisce la procura, quest’ultima l’avrebbe spinta così forte da farla cadere a terra e il nipote le si sarebbe avventato contro il pugno alzato senza colpirla. Una seconda volta, invece, i carabinieri li aveva chiamati proprio Rosina, circa un mese prima dell’omicidio, dopo una lite con il nipote. Voleva che i militari redarguissero in qualche modo il giovane.

Ed è dopo quest’episodio che Arianna avrebbe tolto il cellulare alla madre e l’avrebbe anche minacciata di morte se fosse successo qualcosa al figlio. Insomma secondo la procura, l’atteggiamento dei tre nei confronti della donna sarebbe stato talmente evidente che anche se non fosse morta, l’accusa di maltrattamenti sarebbe comunque rimasta in piedi. «Il loro obiettivo, inizialmente oscuro e poi decisamente evidente – scrive la procura – era quello di rendere a Carsetti umanamente impossibile la convivenza con loro, rendendola un’estranea in casa sua. E che, nel perseguimento concreto di tale obiettivo, la loquacità e l’effervescenza della Carsetti potevano costituire un impedimento, sicché occorreva che la vittima smettesse di raccontare i fatti suoi alle sue amiche».

E’ questo il contesto, sempre secondo la procura, in cui si inserisce l’omicidio di Rosina. E non, come affermato nella sentenza, il costante odio maturato in Enea nei confronti della nonna per motivi economici. Anche perché, fa notare la procura, al ragazzo poco prima era stata comprata un’auto da circa 50mila euro. Per questo, secondo la procura, anche se Enea «come ben possibile anzi probabile, avesse agito il 24 dicembre 2020 prendendo alla sprovvista Orazi (cioè avrebbe ucciso da solo la nonna al culmine di una lite, ndr), ciò non fa venir meno la responsabilità di quest’ultima (Arianna Orazi, ndr), rispetto alla quale gli indizi della compartecipazione morale, anzi della vera e propria ideazione e pianificazione dell’omicidio, coincidono con quelli della premeditazione».

