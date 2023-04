FESTA - Si potrà visitare l'arena e palazzo Buonaccorsi e anche salite sulla torre civica

Musei e Sferisterio aperti per il Primo maggio a Macerata. Lo Sferisterio si potrà visitare la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30. I musei civici di Palazzo Buonaccorsi si potranno visitare con lo stesso orario. I turisti troveranno aperto l‘Infopoint Macerata in piazza della Libertà dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Cinque le visite guidate alla torre di piazza della Libertà: alle 10,30, alle 12, alle 15, alle 16 e alle 17. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Le tre sedi museali si potranno visitare con un unico biglietto e c’è anche il biglietto cumulativo per visitare il circuito museale di Macerata e quello di Recanati.

La prossima settimana ci sarà l’ultimo appuntamento con le visite guidate argento di Palazzo Buonaccorsi. Il 3 maggio alle 16 la visita alle collezioni d’arte contemporanea di Palazzo Buonaccorsi: Licini, Schifano, Pannaggi, Peschi, i capolavori del Novecento italiano raccontati in maniera del tutto speciale. Le visite guidate argento sono riservate ai visitatori over 65. La quota di partecipazione è di 10 euro (comprende visita guidata e biglietto). Per prenotazioni e informazioni: [email protected] o 0733 060279.